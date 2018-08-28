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Райдер Грудинина попал в Сеть
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Райдер Грудинина попал в Сеть 

Рамблер 1 час назад
Утром 28 августа экс-кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин прибыл с рабочим визитом в Якутию. Как сообщает Telegram-канал Life Shot, в Сети появился документ с условиями «комфортного пребывания» Грудинина в регионе.
В документе, напоминающем райдеры артистов, говорится, что автомобили (Mercedes или Lexus, а также автобус Mercedes) должны встречать Грудинина прямо у трапа самолета.
Также в списке значатся два номера класса «Люкс» на последних этажах с двумя комнатами и гостиными на восемь-десять человек.
В завтрак должны входить натуральные молочные продукты, яйца, свежевыпеченный хлеб, «разнообразные мясные колбасы и полуфабрикаты».
Для обеспечения безопасности необходимы по два охранника в форме и двое в гражданском (для Грудинина и Юрия Вячеславовича Афонина). Всего для охраны Грудинина и Афонина потребуется восемь человек.
Обед Грудинина должен проходить в отдельном зале ресторана, неподалеку от места проведения мероприятий. В обед должны входить первое, второе, десерт, а также несколько блюд национальной кухни. Шеф-повар должен лично презентовать свои блюда.
Кроме того, кофе, чай и минеральная вода должны быть доступны для экс-кандидата в президенты постоянно, а водителям запрещено вступать с ним и его спутниками в беседу.
Life Shot отмечает, что в КПРФ от этого райдера открестились.
На сайте партии сообщается, что в 14:30-15:00 у Грудинина запланировано возложение цветов к памятнику Ленина в Якутске, а в 17:00 состоится встреча с населением в Культурном центре СВФУ «Сергеляхские огни». По словам представителей КПРФ, в аэропорту его встретили коммунисты и комсомольцы Якутска во главе с первым секретарем рескома КПРФ В. Н. Губаревым. На сайте опубликовали запись, на которой видно, как Грудинин выходит из здания аэропорта и пожимает руки молодым людям, встречающим его с плакатами.
Комментарии39  Ещё 3 источника 
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