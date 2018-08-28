Райдер Грудинина попал в Сеть

Утром 28 августа экс-кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин прибыл с рабочим визитом в Якутию . Как сообщает Telegram-канал Life Shot, в Сети появился документ с условиями «комфортного пребывания» Грудинина в регионе.

В документе, напоминающем райдеры артистов, говорится, что автомобили (Mercedes или Lexus, а также автобус Mercedes) должны встречать Грудинина прямо у трапа самолета.

Также в списке значатся два номера класса «Люкс» на последних этажах с двумя комнатами и гостиными на восемь-десять человек.

В завтрак должны входить натуральные молочные продукты, яйца, свежевыпеченный хлеб, «разнообразные мясные колбасы и полуфабрикаты».

Для обеспечения безопасности необходимы по два охранника в форме и двое в гражданском (для Грудинина и Юрия Вячеславовича Афонина ). Всего для охраны Грудинина и Афонина потребуется восемь человек.

Обед Грудинина должен проходить в отдельном зале ресторана, неподалеку от места проведения мероприятий. В обед должны входить первое, второе, десерт, а также несколько блюд национальной кухни. Шеф-повар должен лично презентовать свои блюда.

Кроме того, кофе, чай и минеральная вода должны быть доступны для экс-кандидата в президенты постоянно, а водителям запрещено вступать с ним и его спутниками в беседу.

Life Shot отмечает, что в КПРФ от этого райдера открестились.