Две недели без премьера: увидятся ли Путин и Медведев в Сибири

Во вторник, 28 августа, во второй половине дня в Омской области президент Владимир Путин проведёт совещание по социально-экономическим вопросам с участием членов правительства. О том, примет ли в нем участие глава кабинета министров, не сообщается.

Последний раз совещание с членами правительства проходило в Кремле 18 июля, обсуждались, в частности, предварительные итоги проведения чемпионата мира по футболу. Дмитрий Медведев на нем присутствовал.

Вопрос участия или не участия премьера в публичных мероприятиях является главной интригой российской политической жизни августа, поскольку он давно не появляется на публике. Но, как рассказал «Газете.Ru» высокопоставленный источник, он общался по телефону с главой правительства по рабочему вопросу на минувшей неделе.

При этом причину того, почему премьер-министр не появляется на публике, он назвать не смог. Напомним, что Дмитрий Медведев побывал на Камчатке 10 августа. Там он встретился с местным губернатором Владимиром Илюхиным , посетил Кроноцкий заповедник, провел заседание комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, после чего его никто не видел. Таким образом, глава правительства отсутствует в публичном пространстве уже более двух недель.

По официальной версии, которую распространила пресс-служба Белого дома на прошлой неделе — у него «спортивная травма».

«Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», — говорилось в заявлении для прессы.

Как сообщала ранее «Газета.Ru», председатель правительства на брал отпуск, и не оформлял больничный лист.

На сайте правительства в интернете последняя новость, касающаяся премьер-министра, датирована 26 августа. В этот день он поздравил телеграммой работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера.

Кроме того, регулярно появляются правительственные документы, которые подписывает глава кабинета министров. В понедельник, 27 августа, появилось распоряжение об утверждении перечня субъектов Федерации, в которых в 2019 году будут софинансироваться расходные обязательства по поддержке семей в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей. При этом сам документ был подписан Медведевым в пятницу, 24 августа.

Личные страницы премьер-министра в соцсетях (Facebook, Instagram) также уже давно не обновлялись.

Присутствие Дмитрия Медведева во вторник в Омске важно также по той причине, что, по неофициальной информации, на нем президентом может быть объявлено о смягчении параметров пенсионной реформы. Например, о понижении планки повышения пенсионного возраста с 65 и 63 лет до 63 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.

Ранее Владимир Путин говорил, что ему не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста. А Дмитрий Медведев на Камчатке сравнил эту меру с необходимым «горьким лекарством».

Владимир Путин уже несколько дней находится в поездке по Сибири и Дальнему Востоку. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что 25 и 26 августа Владимир Путин находился в Туве , где занимался природным туризмом. А в понедельник, 27 августа, глава государства провел в Кемерово совещание по ТЭК.

«В условиях искусственных ограничений последних лет российский ТЭК сумел ответить на стоящие перед ним вызовы. По итогам прошлого года Россия вновь подтвердила свой статус одного из лидеров глобального энергетического рынка. Мы заняли первое место по объему добычи нефти, второе — по добыче газа», — подчеркнул Путин, в ходе заседания.

«Что касается минувших субботы и воскресенья, президент по пути в Кемерово решил вылететь раньше и провел эту субботу и воскресенье в Туве на Енисее, походил по горам, полюбовался красотами», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря, во время этой поездки главу государства сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, а также директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава региона Шолбан Кара-оол.

На момент подготовки данного материала, на сайте правительства отсутствовал анонс совещания в Омске. Подтвердить участие в мероприятии Дмитрия Медведева также не удалось.