Медведева нет нигде 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев больше недели не появлялся в социальных сетях, пишет «Газета.ру».
Последняя запись в Facebook председателя российского правительства датирована 18 августа, аккаунты в других соцсетях не обновлялись еще дольше.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев не появляется на публике с 14 августа. Пресс-служба премьер-министра объяснила его отсутствие спортивной травмой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поддерживает постоянный контакт с Медведевым «вне зависимости от местонахождения».