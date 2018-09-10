В Госдуме стартует осенняя сессия 

Осенняя сессия открывается в понедельник в Госдуме. Как ожидается, главными направлениями работы депутатов в новом парламентском сезоне станут внесение изменений в пенсионное законодательство, а также традиционный бюджетный процесс.
В понедельник на Охотном Ряду пройдет первый Совет Думы, который определяет повестку заседаний палаты, а первая "пленарка" состоится во вторник, 11 сентября.
Пенсионные изменения
Резонансный законопроект о совершенствовании пенсионной системы был внесен в Госдуму правительством 16 июня и принят в первом чтении 19 июля. Первоначальной редакцией предлагалось увеличить возраст выхода на пенсию для женщин с 55 до 63 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. За эти нормы проголосовали депутаты от "Единой России", имеющей конституционное большинство в парламенте, против — вся парламентская оппозиция в лице КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". При этом депутаты приняли постановление, согласно которому срок предоставления поправок ко второму, основному чтению был продлен до 24 сентября.
На протяжении всего августа продолжилось масштабное обсуждение инициативы. Законопроект вновь разослали в регионы, поскольку, как пояснял спикер Вячеслав Володин, к первому чтению не все субъекты РФ успели представить свою консолидированную позицию. Кроме того, 21 августа в Госдуме прошли парламентские общественные слушания в беспрецедентном формате: в них приняли участие не только депутаты, прервавшие свои отпуска, но и представители профсоюзов, общественных организаций, делового сообщества, правительства. По итогам дискуссии было решено создать рабочую группу, которая изучает поступающие поправки к законопроекту.
29 августа свою позицию по совершенствованию пенсионной системы высказал президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам. Глава государства предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Также он отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.
Кроме того, Путин предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего возраста выхода на пенсию.
6 сентября секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что соответствующие поправки, в том числе о снижении возраста выхода на пенсию для женщин, президент внес в Госдуму. Наряду с этим, проинформировал Турчак, свой пакет поправок к правительственному законопроекту внесли единороссы. Речь идет в том числе о досрочном установлении страховой пенсии (за два года до достижения пенсионного возраста) гражданам с большим трудовым стажем: 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, сохранении сроков назначения накопительной пенсии (как и сегодня, с 60 и 55 лет) тем гражданам, которые участвовали в ее формировании, а также проведении ежегодной диспансеризации для работников предпенсионного возраста и предоставлении им для этого двух оплаченных рабочих дней.
Еще одна поправка, отметил Турчак, позволяет направлять в бюджет Пенсионного фонда все конфискованные средства и имущество, полученные в результате совершения преступлений коррупционной направленности. Помимо этого, предлагаемые единороссами изменения предусматривают "законодательное закрепление возможности добровольного отказа депутатов Госдумы и сенаторов от своих пенсионных преференций". Эти поправки, наряду с нормами, предложенными президентом, рабочая группа по совершенствованию пенсионного законодательства обсудит 12 сентября.
Правовой блок
В новом парламентском сезоне депутаты продолжат совершенствовать уголовное и административное право. Как сообщалось на сайте Госдумы, во втором чтении будет возобновлена работа над законопроектами о наказании за присоединение к санкционному режиму на территории России, а также за подстрекательство и пособничество введению рестрикций против РФ.
Кроме того, депутатам предстоит обсудить резонансный вопрос об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста. Законопроект о 200-тысячных штрафах для работодателей, который в минувший четверг был внесен президентом РФ, будет рассматриваться синхронно с изменениями пенсионного права, пояснил ТАСС глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
В целом, по его оценке, осенняя сессия "будет достаточно сложная". "Кроме пенсионной реформы, есть еще реформа судебной системы. Пойдут изменения в процессуальные кодексы, связанные с созданием апелляционных и кассационных судов. Это не вызывает такого резонанса, но тоже очень важно, так как нужно обеспечивать работу новых инстанций", — добавил глава комитета.
Международная деятельность
На ниве парламентской дипломатии также ожидается активный период, рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В начале октября, напомнил он, пройдет третье совещание спикеров парламентов Евразии в Анталье. На его полях, по словам Слуцкого, "не исключено подписание соглашения с Турцией о создании межпарламентской комиссии высокого уровня".
"Кроме того, идет подготовка масштабной парламентской конференции по проблемам борьбы с терроризмом и межрегионального взаимодействия. Ее проведение планируется в ноябре — декабре в Тегеране", — добавил глава комитета.
Слуцкий также ожидает визита в Москву делегации Национального собрания Франции. "К сожалению, внутренняя ситуация не позволила французским парламентариям посетить Москву в конце июля. Но мы очень рассчитываем на их приезд осенью и возобновление заседаний большой российско— французской межпарламентской комиссии", — сказал глава комитета.
При этом Слуцкий не стал прогнозировать возможность визита депутатов Госдумы в США. "Как вы помните, приглашение звучало во время визита американской делегации во главе с сенатором Шелби. Однако пока нет официального письма, вопрос остается открытым. Мы ждем", — добавил политик.
Вместе с тем глава комитета не исключил поездку российских депутатов в Сирию. "Этот вопрос прорабатывается. Но подробности я пока называть не буду, прежде всего по соображениям безопасности", — заключил он.
Борьба за увеличение бюджета на здравоохранение
Комитет по охране здоровья в осеннюю сессию планирует сосредоточиться на ряде законодательных инициатив, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения россиян. "Мы уже приняли в первом чтении законопроект о дополнительном дне диспансеризации, ко второму чтению рассматривается возможность увеличить до двух дней", — сказал ТАСС член комитета Николай Герасименко, указав в этой связи на необходимость сокращения смертности среди работающего населения.
Также предстоит второе чтение важного законопроекта о праве родственников больного на проход в реанимационные отделения.
Готовятся и инициативы по лекарственному обеспечению граждан. Вслед за уже принятыми нормами по орфанным заболеваниям они коснутся других вопросов, в том числе обеспечения медикаментами больных СПИДом. "Также на повестке дискуссионный вопрос по клиническим рекомендациям", — уточнил парламентарий.
На конец сентября — начало октября запланированы масштабные парламентские слушания по онкологии, отметил Герасименко. "Мы будем обсуждать [инициированную президентом общенациональную] программу [по борьбе с онкологическими заболеваниям], ее потребность в финансовых ресурсах", — пояснил он.
В ходе бюджетного планирования комитет по охране здоровья будет добиваться увеличения финансирования курируемой отрасли, подтвердил политик. "На этот год практически никакого увеличения финансирования здравоохранения не произошло, и все говорили, что будет увеличение финансирования на 2019 год. Будем добиваться этого, — подчеркнул он. — У нас много проблем и кроме онкологии, в частности доступность первичной медицинской помощи".
Усиление контроля в сфере туризма, поддержка семьи и защита трудовых прав женщин
Один из старейших российских туроператоров "Натали Турс" 4 июля объявил об аннулировании всех туров до 1 октября и остановке продаж из-за финансовых проблем, ассоциация туроператоров России (АТОР) оценила ущерб клиентов "Натали Турс" почти в 1,2 млрд рублей. По словам председателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, "агентства сегодня выпали из поля зрения и Ростуризма, и правоохранительных органов, и проверяющих", и законодателям предстоит вернуть их в поле зрения государства. В осеннюю сессию комитет, в частности, рассмотрит законопроект, обязывающий туроператоров подтверждать перечисление денег отелю за размещение туристов.
В свою очередь, думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей планирует сосредоточиться на вопросах совершенствования господдержки семей. По словам первого зампредседателя комитета Ольги Окуневой, депутаты планируют рассмотреть правительственный законопроект о сокращении сроков принятия решения о выдаче средств материнского капитала и законопроект, который "предоставит еще одну преференцию многодетным семьям: о праве выбирать время для дополнительного отпуска". На рассмотрении комитета также находится проект закона, касающийся информирования родителей при регистрации ребенка в ЗАГСе или МФЦ о полагающихся им пособиях. "Ну и для комитета очень важен будет итог работы Счетной палаты, мы просили провести аналитическую работу о качестве обеспечения средствами реабилитации инвалидов, в частности детей-инвалидов, и мы ждем результатов", — сообщила Окунева ТАСС.
В конце предыдущей сессии Дума отклонила во втором чтении законопроект 15-летней давности о гендерном равенстве. Зампредседателя профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что вместо него в осеннюю сессию начнется разработка нового, современного законопроекта о защите трудовых прав женщин, документ будет базироваться на данных масштабного исследования, которое должно быть подготовлено к концу ноября. Как отметила, в свою очередь, Окунева, комитет готов начать работу над проектом закона, как только он будет внесен на рассмотрение палаты.
Меры по охране окружающей среды и животных
Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды готовит на осеннюю сессию ряд важных мероприятий в связи с реализацией так называемой мусорной реформы, рассказал ТАСС глава комитета Владимир Бурматов. "Мы проводим мероприятия по парламентскому контролю за ходом ее реализации и видим, что в ряде регионов может быть настоящий мусорный коллапс, — сказал парламентарий. — Рассчитываем уже в ходе первой пленарной недели представить результаты этого мониторинга".
Кроме того, депутаты работают над четырьмя законопроектами, касающимися защиты животных. "Это большой закон об обращении с животными, мы сейчас в очередной раз провели согласительные процедуры с правительством, все разногласия и разночтения устранили, — пояснил он. — Несколько ведомств пока не могут договориться, но мы будем добиваться его принятия". Вторая инициатива касается запрета на содержание диких животных в многоквартирных домах и на дачах, напомнил политик.
"У нас также есть инициатива Нижегородской области, которая позволяет сделать более эффективной деятельность приютов для бездомных животных и упростить их функционирование", — рассказал Бурматов. "Помимо этого, мы готовим совместно с Роскомнадзором инициативу по досудебной блокировке живодерского контента в интернете".
Важное место в законодательном портфеле комитета занимает законопроект по предотвращению нефтеразливов на суше, продолжил депутат. "Это очень резонансная тема, потому что в России происходит 10 тыс. нефтеразливов в год, а это огромный ущерб для экологии", — констатировал он.
Новации предполагают, что компании, которые занимаются добычей, переработкой и транспортировкой нефти, должны иметь возможности для устранения нефтеразливов, уточнил Бурматов. "Сейчас они в таких случаях разводят руками, а планируется, чтобы у них были зарезервированы специально для этого (устранения последстий — прим. ТАСС) средства, или они должны быть застрахованы от этого. Плюс они должны будут проводить учения специальных аварийно-спасательных бригад", — пояснил он.
Наконец, комитет ждет внесения правительством закона об экологической информации, "который должен сделать открытым для граждан данные о качестве окружающей среды, почвы и так далее", заключил парламентарий.
Законодательные выводы после трагедии в Кемерове
Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев сообщил ТАСС, что комитет будет заниматься бюджетом силовых структур РФ, а также законодательными выводами после пожара в торговом центре, произошедшего 25 марта в Кемерове. "Мы подготовили большой законопроект по следам [трагедии] Кемерова, он значимый, там есть кардинальные вещи", — отметил Валеев. Речь идет об усилении пожарного надзора за строительством и ремонтом объектов, в том числе торговых центров. Среди прочего законопроект позволяет гражданам участвовать в осуществлении общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.
"Плюс есть законопроект, который мы разрабатывали с учетом предложений "Калашникова" по расширению рынка оружия", — напомнил он. Документ вдвое — с 5 до 10 единиц — увеличивает количество разрешенного для хранения гражданами гладкоствольного и нарезного оружия, а также сокращает с 5 до 3 лет стаж владения гладкоствольным оружием, который дает право на приобретение нарезного. Инициатива направлена на расширение возможностей для сбыта оружия производителями, которые столкнулись со сложностями в условиях санкций, подтвердил парламентарий.
Новый график
Госдума в осеннюю сессию будет работать по новому графику. Так, плановые пленарные заседания планируется проводить трижды в неделю (во вторник, среду и четверг), а не только по средам и пятницам, как было много лет подряд. Депутаты, однако, будут работать в таком режиме только до обеда — с 10:00 до 14:00 без перерыва. Оставшееся время планируется отвести для проведения заседаний комитетов, комиссий и парламентских слушаний.
Такой порядок, по мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, позволит оптимизировать работу нижней палаты и деятельность народных избранников в регионах.