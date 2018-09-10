В Госдуме стартует осенняя сессия

Осенняя сессия открывается в понедельник в Госдуме . Как ожидается, главными направлениями работы депутатов в новом парламентском сезоне станут внесение изменений в пенсионное законодательство, а также традиционный бюджетный процесс.

В понедельник на Охотном Ряду пройдет первый Совет Думы, который определяет повестку заседаний палаты, а первая "пленарка" состоится во вторник, 11 сентября.

Пенсионные изменения

ЛДПР и Резонансный законопроект о совершенствовании пенсионной системы был внесен в Госдуму правительством 16 июня и принят в первом чтении 19 июля. Первоначальной редакцией предлагалось увеличить возраст выхода на пенсию для женщин с 55 до 63 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. За эти нормы проголосовали депутаты от "Единой России" , имеющей конституционное большинство в парламенте, против — вся парламентская оппозиция в лице КПРФ "Справедливой России" . При этом депутаты приняли постановление, согласно которому срок предоставления поправок ко второму, основному чтению был продлен до 24 сентября.

На протяжении всего августа продолжилось масштабное обсуждение инициативы. Законопроект вновь разослали в регионы, поскольку, как пояснял спикер Вячеслав Володин , к первому чтению не все субъекты РФ успели представить свою консолидированную позицию. Кроме того, 21 августа в Госдуме прошли парламентские общественные слушания в беспрецедентном формате: в них приняли участие не только депутаты, прервавшие свои отпуска, но и представители профсоюзов, общественных организаций, делового сообщества, правительства. По итогам дискуссии было решено создать рабочую группу, которая изучает поступающие поправки к законопроекту.

29 августа свою позицию по совершенствованию пенсионной системы высказал президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам. Глава государства предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Также он отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

Кроме того, Путин предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего возраста выхода на пенсию.

6 сентября секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что соответствующие поправки, в том числе о снижении возраста выхода на пенсию для женщин, президент внес в Госдуму. Наряду с этим, проинформировал Турчак, свой пакет поправок к правительственному законопроекту внесли единороссы. Речь идет в том числе о досрочном установлении страховой пенсии (за два года до достижения пенсионного возраста) гражданам с большим трудовым стажем: 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, сохранении сроков назначения накопительной пенсии (как и сегодня, с 60 и 55 лет) тем гражданам, которые участвовали в ее формировании, а также проведении ежегодной диспансеризации для работников предпенсионного возраста и предоставлении им для этого двух оплаченных рабочих дней.

Еще одна поправка, отметил Турчак, позволяет направлять в бюджет Пенсионного фонда все конфискованные средства и имущество, полученные в результате совершения преступлений коррупционной направленности. Помимо этого, предлагаемые единороссами изменения предусматривают "законодательное закрепление возможности добровольного отказа депутатов Госдумы и сенаторов от своих пенсионных преференций". Эти поправки, наряду с нормами, предложенными президентом, рабочая группа по совершенствованию пенсионного законодательства обсудит 12 сентября.

Правовой блок

В новом парламентском сезоне депутаты продолжат совершенствовать уголовное и административное право. Как сообщалось на сайте Госдумы, во втором чтении будет возобновлена работа над законопроектами о наказании за присоединение к санкционному режиму на территории России, а также за подстрекательство и пособничество введению рестрикций против РФ.

Кроме того, депутатам предстоит обсудить резонансный вопрос об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста. Законопроект о 200-тысячных штрафах для работодателей, который в минувший четверг был внесен президентом РФ, будет рассматриваться синхронно с изменениями пенсионного права, пояснил ТАСС глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

В целом, по его оценке, осенняя сессия "будет достаточно сложная". "Кроме пенсионной реформы, есть еще реформа судебной системы. Пойдут изменения в процессуальные кодексы, связанные с созданием апелляционных и кассационных судов. Это не вызывает такого резонанса, но тоже очень важно, так как нужно обеспечивать работу новых инстанций", — добавил глава комитета.

Международная деятельность

На ниве парламентской дипломатии также ожидается активный период, рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В начале октября, напомнил он, пройдет третье совещание спикеров парламентов Евразии в Анталье. На его полях, по словам Слуцкого, "не исключено подписание соглашения с Турцией о создании межпарламентской комиссии высокого уровня".

"Кроме того, идет подготовка масштабной парламентской конференции по проблемам борьбы с терроризмом и межрегионального взаимодействия. Ее проведение планируется в ноябре — декабре в Тегеране", — добавил глава комитета.

Слуцкий также ожидает визита в Москву делегации Национального собрания Франции. "К сожалению, внутренняя ситуация не позволила французским парламентариям посетить Москву в конце июля. Но мы очень рассчитываем на их приезд осенью и возобновление заседаний большой российско— французской межпарламентской комиссии", — сказал глава комитета.

При этом Слуцкий не стал прогнозировать возможность визита депутатов Госдумы в США. "Как вы помните, приглашение звучало во время визита американской делегации во главе с сенатором Шелби. Однако пока нет официального письма, вопрос остается открытым. Мы ждем", — добавил политик.

Вместе с тем глава комитета не исключил поездку российских депутатов в Сирию. "Этот вопрос прорабатывается. Но подробности я пока называть не буду, прежде всего по соображениям безопасности", — заключил он.

Борьба за увеличение бюджета на здравоохранение

Комитет по охране здоровья в осеннюю сессию планирует сосредоточиться на ряде законодательных инициатив, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения россиян. "Мы уже приняли в первом чтении законопроект о дополнительном дне диспансеризации, ко второму чтению рассматривается возможность увеличить до двух дней", — сказал ТАСС член комитета Николай Герасименко , указав в этой связи на необходимость сокращения смертности среди работающего населения.

Также предстоит второе чтение важного законопроекта о праве родственников больного на проход в реанимационные отделения.

Готовятся и инициативы по лекарственному обеспечению граждан. Вслед за уже принятыми нормами по орфанным заболеваниям они коснутся других вопросов, в том числе обеспечения медикаментами больных СПИДом. "Также на повестке дискуссионный вопрос по клиническим рекомендациям", — уточнил парламентарий.

На конец сентября — начало октября запланированы масштабные парламентские слушания по онкологии, отметил Герасименко. "Мы будем обсуждать [инициированную президентом общенациональную] программу [по борьбе с онкологическими заболеваниям], ее потребность в финансовых ресурсах", — пояснил он.

В ходе бюджетного планирования комитет по охране здоровья будет добиваться увеличения финансирования курируемой отрасли, подтвердил политик. "На этот год практически никакого увеличения финансирования здравоохранения не произошло, и все говорили, что будет увеличение финансирования на 2019 год. Будем добиваться этого, — подчеркнул он. — У нас много проблем и кроме онкологии, в частности доступность первичной медицинской помощи".

Усиление контроля в сфере туризма, поддержка семьи и защита трудовых прав женщин

Один из старейших российских туроператоров "Натали Турс" 4 июля объявил об аннулировании всех туров до 1 октября и остановке продаж из-за финансовых проблем, ассоциация туроператоров России (АТОР) оценила ущерб клиентов "Натали Турс" почти в 1,2 млрд рублей. По словам председателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева , "агентства сегодня выпали из поля зрения и Ростуризма , и правоохранительных органов , и проверяющих", и законодателям предстоит вернуть их в поле зрения государства. В осеннюю сессию комитет, в частности, рассмотрит законопроект, обязывающий туроператоров подтверждать перечисление денег отелю за размещение туристов.

В свою очередь, думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей планирует сосредоточиться на вопросах совершенствования господдержки семей. По словам первого зампредседателя комитета Ольги Окуневой, депутаты планируют рассмотреть правительственный законопроект о сокращении сроков принятия решения о выдаче средств материнского капитала и законопроект, который "предоставит еще одну преференцию многодетным семьям: о праве выбирать время для дополнительного отпуска". На рассмотрении комитета также находится проект закона, касающийся информирования родителей при регистрации ребенка в ЗАГСе или МФЦ о полагающихся им пособиях. "Ну и для комитета очень важен будет итог работы Счетной палаты , мы просили провести аналитическую работу о качестве обеспечения средствами реабилитации инвалидов, в частности детей-инвалидов, и мы ждем результатов", — сообщила Окунева ТАСС.

В конце предыдущей сессии Дума отклонила во втором чтении законопроект 15-летней давности о гендерном равенстве. Зампредседателя профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что вместо него в осеннюю сессию начнется разработка нового, современного законопроекта о защите трудовых прав женщин, документ будет базироваться на данных масштабного исследования, которое должно быть подготовлено к концу ноября. Как отметила, в свою очередь, Окунева, комитет готов начать работу над проектом закона, как только он будет внесен на рассмотрение палаты.

Меры по охране окружающей среды и животных

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды готовит на осеннюю сессию ряд важных мероприятий в связи с реализацией так называемой мусорной реформы, рассказал ТАСС глава комитета Владимир Бурматов . "Мы проводим мероприятия по парламентскому контролю за ходом ее реализации и видим, что в ряде регионов может быть настоящий мусорный коллапс, — сказал парламентарий. — Рассчитываем уже в ходе первой пленарной недели представить результаты этого мониторинга".

Кроме того, депутаты работают над четырьмя законопроектами, касающимися защиты животных. "Это большой закон об обращении с животными, мы сейчас в очередной раз провели согласительные процедуры с правительством, все разногласия и разночтения устранили, — пояснил он. — Несколько ведомств пока не могут договориться, но мы будем добиваться его принятия". Вторая инициатива касается запрета на содержание диких животных в многоквартирных домах и на дачах, напомнил политик.

"У нас также есть инициатива Нижегородской области, которая позволяет сделать более эффективной деятельность приютов для бездомных животных и упростить их функционирование", — рассказал Бурматов. "Помимо этого, мы готовим совместно с Роскомнадзором инициативу по досудебной блокировке живодерского контента в интернете".

Важное место в законодательном портфеле комитета занимает законопроект по предотвращению нефтеразливов на суше, продолжил депутат. "Это очень резонансная тема, потому что в России происходит 10 тыс. нефтеразливов в год, а это огромный ущерб для экологии", — констатировал он.

Новации предполагают, что компании, которые занимаются добычей, переработкой и транспортировкой нефти, должны иметь возможности для устранения нефтеразливов, уточнил Бурматов. "Сейчас они в таких случаях разводят руками, а планируется, чтобы у них были зарезервированы специально для этого (устранения последстий — прим. ТАСС) средства, или они должны быть застрахованы от этого. Плюс они должны будут проводить учения специальных аварийно-спасательных бригад", — пояснил он.

Наконец, комитет ждет внесения правительством закона об экологической информации, "который должен сделать открытым для граждан данные о качестве окружающей среды, почвы и так далее", заключил парламентарий.

Законодательные выводы после трагедии в Кемерове

Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев сообщил ТАСС, что комитет будет заниматься бюджетом силовых структур РФ, а также законодательными выводами после пожара в торговом центре, произошедшего 25 марта в Кемерове. "Мы подготовили большой законопроект по следам [трагедии] Кемерова, он значимый, там есть кардинальные вещи", — отметил Валеев. Речь идет об усилении пожарного надзора за строительством и ремонтом объектов, в том числе торговых центров. Среди прочего законопроект позволяет гражданам участвовать в осуществлении общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

"Плюс есть законопроект, который мы разрабатывали с учетом предложений "Калашникова" по расширению рынка оружия", — напомнил он. Документ вдвое — с 5 до 10 единиц — увеличивает количество разрешенного для хранения гражданами гладкоствольного и нарезного оружия, а также сокращает с 5 до 3 лет стаж владения гладкоствольным оружием, который дает право на приобретение нарезного. Инициатива направлена на расширение возможностей для сбыта оружия производителями, которые столкнулись со сложностями в условиях санкций, подтвердил парламентарий.

Новый график

Госдума в осеннюю сессию будет работать по новому графику. Так, плановые пленарные заседания планируется проводить трижды в неделю (во вторник, среду и четверг), а не только по средам и пятницам, как было много лет подряд. Депутаты, однако, будут работать в таком режиме только до обеда — с 10:00 до 14:00 без перерыва. Оставшееся время планируется отвести для проведения заседаний комитетов, комиссий и парламентских слушаний.

Такой порядок, по мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, позволит оптимизировать работу нижней палаты и деятельность народных избранников в регионах.