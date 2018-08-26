Лукашенко пообещал найти достойного человека на должность посла Беларуси в РФ 

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1» пообещал найти достойного человека на должность нового посла в Российской федерации.
«Найдем достойного человека», — сказал глава государства.
Должность посла Беларуси в Российской федерации остается вакантной с 18 августа, после того как занимавший ранее данный пост Игорь Петришенко был назначен заместителем премьер-министра.
Напомним, 24 августа президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом России в Минске, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. Он сменит Александра Сурикова, который возглавлял дипломатическую миссию в Минске в течение 12 лет. До нового назначения Бабич был полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе.
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