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Лукашенко открестился от «идиотизма» в отношениях с РФ
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Лукашенко открестился от «идиотизма» в отношениях с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Белоруссия не пытается воспользоваться ситуацией с антироссийскими санкциями и требовать чего-то от России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Он заверил, что Минск «ничего здесь не выгадывает».
«Нет здесь каких-то там подспудных течений — наклонить Россию, потому что она ослабла или ослабевает или у нее сложное положение», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
Он подчеркнул, что подобного поведения со стороны Белоруссии «нет и никогда не будет». Как заявил Лукашенко, он является слишком опытным, чтобы «мышковать на этих темах».
«Это полный идиотизм», — сказал он.
Напомним, Лукашенко заявил, что может открыто обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным проблемы, возникающие в отношениях Москвы и Минска.
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