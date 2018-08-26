Лукашенко открестился от «идиотизма» в отношениях с РФ

Лукашенко открестился от «идиотизма» в отношениях с Россией

Он заверил, что Минск «ничего здесь не выгадывает».

«Нет здесь каких-то там подспудных течений — наклонить Россию, потому что она ослабла или ослабевает или у нее сложное положение», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

Он подчеркнул, что подобного поведения со стороны Белоруссии «нет и никогда не будет». Как заявил Лукашенко, он является слишком опытным, чтобы «мышковать на этих темах».

«Это полный идиотизм», — сказал он.