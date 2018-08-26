Лукашенко открестился от «идиотизма» в отношениях с РФ

Белоруссия не пытается воспользоваться ситуацией с антироссийскими санкциями и требовать чего-то от России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Он заверил, что Минск «ничего здесь не выгадывает».
«Нет здесь каких-то там подспудных течений — наклонить Россию, потому что она ослабла или ослабевает или у нее сложное положение», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
Он подчеркнул, что подобного поведения со стороны Белоруссии «нет и никогда не будет». Как заявил Лукашенко, он является слишком опытным, чтобы «мышковать на этих темах».
«Это полный идиотизм», — сказал он.
Напомним, Лукашенко заявил, что может открыто обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным проблемы, возникающие в отношениях Москвы и Минска.