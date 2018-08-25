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Глава МИД Сирии посетит Москву
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Путина не ждали на свадьбе главы МИД Австрии

Глава МИД Сирии посетит Россию в августе 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем посетит Россию с официальным визитом в конце августа, сообщил сирийский посол в России Рияд Хаддад.
«Что касается визита делегации Сирии во главе с его превосходительством Валидом Муаллемом, то да, будет официальный визит в Москву. Это будет проходить в рамках двух МПК между Сирией и Россией», — цитирует его РИА Новости.
Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с главами МИД и Минобороны Турции Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акарой заявил, что России, Турции, Ирану и ряду других стран удалось серьёзно продвинуться в урегулировании ситуации в Сирии.
RT на русском: последние новости
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