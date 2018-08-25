Путина не ждали на свадьбе главы МИД Австрии

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль не ожидала, что президент России Владимир Путин отзовется на ее приглашение посетить свадьбу. Дипломат не предполагала, что у российского лидера найдется время для посещения мероприятия.
Тем не менее, Владимир Владимирович прибыл на торжество, подарив молодоженам картину, масловыжималку и самовар.
Благодаря этому свадьба «стала действительно прекрасным праздником», — сообщила Кнайсль в эфире радиостанции Ö1-«Morgenjournal».
Как писал News.ru, приглашение на свадьбу глава РФ получил во время своего последнего визита в Вену. Путин оставил на свадебном автомобиле «сердечко». Символ российский лидер нарисовал маркером перед отъездом с церемонии.