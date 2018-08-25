Путина не ждали на свадьбе главы МИД Австрии

Австрийский министр удивилась визиту Путина на свадьбу

Тем не менее, Владимир Владимирович прибыл на торжество, подарив молодоженам картину, масловыжималку и самовар.

Благодаря этому свадьба «стала действительно прекрасным праздником», — сообщила Кнайсль в эфире радиостанции Ö1-«Morgenjournal».