Ещё
Путина не ждали на свадьбе главы МИД Австрии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Австрийский министр удивилась визиту Путина на свадьбу 

News.ru 57 минут назад
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль не ожидала, что президент России Владимир Путин отзовется на ее приглашение посетить свадьбу. Дипломат не предполагала, что у российского лидера найдется время для посещения мероприятия.
>> Путин рассказал о связи с мужем главы МИД Австрии
Тем не менее, Владимир Владимирович прибыл на торжество, подарив молодоженам картину, масловыжималку и самовар.
Благодаря этому свадьба «стала действительно прекрасным праздником», — сообщила Кнайсль в эфире радиостанции Ö1-«Morgenjournal».
Как писал News.ru, приглашение на свадьбу глава РФ получил во время своего последнего визита в Вену. Путин оставил на свадебном автомобиле «сердечко». Символ российский лидер нарисовал маркером перед отъездом с церемонии.
News.ru: последние новости
РФ предостерегает США от их действий в Сирии Глава МИД Сирии посетит Москву в конце августа Поклонская пожаловалась в Конституционный суд Украины
Комментарии43  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Навальный задержан520
Страшные подробности насилия Хачатуряна254
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась36
Найденной партии кокаина с лого «ЕР» дали объяснение133
Его называют главным вором России239
Видео
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
00:35
В Омске качели и песочницы оградили колючей проволокой
Общество
01:37
Миссию ОБСЕ пустили к экипажу «Механика Погодина»
В мире Происшествия
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:56
Перехвачена крупная партия кокаина с лого «Единой России»
Происшествия Криминал
05:35
«Циничные провокации»: Россия не советует США бить по Сирии
В мире Статьи
06:07
Заходи дорогая, гостем будешь: что увидела Меркель в бинокль
Кавказ Статьи
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение