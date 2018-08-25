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Депутат: США опасаются падения боевиков в Идлибе
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Депутат: США опасаются падения боевиков в Идлибе 

News.ru 1 час назад
США готовится нанести ракетный удар по Сирии, чтобы предотвратить поражение исламистов в Идлибе, заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Ранее проходила информация о том, что НАТО может нанести удар по объектам правительственных сил под предлогом борьбы с применением химического оружия.
«Все это делается, как говорили в «Международной панораме» в советские времена, в бессильной злобе. Они проиграли в Сирии», — цитирует Саблина «Интерфакс».
Как писал News.ru, власти Сирии должны быть готовы к ударам коалиции НАТО после провокаций с применением химического оружия, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Он посоветовал властям страны усилить противовоздушную оборону.
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