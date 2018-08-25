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Клинцевич: Западу не нужен мир в Сирии
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Запад стремится сорвать мирный процесс в Сирии, заявил Клинцевич 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Запад, готовя очередную провокацию в Сирии, чтобы обвинить власти в "применении химоружия", стремится сорвать мирный процесс в САР, заявил журналистам в субботу член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Сирии боевики готовят очередную провокацию с "применением химоружия", которая должна послужить поводом для удара по сирийским правительственным объектам со стороны США и их союзников.
"Реализация этого сценария станет еще одним свидетельством непрекращающихся попыток американцев любыми путями затруднить восстановление нормальной жизни в Сирии", — считает Клинцевич.
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