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Поклонская подала жалобу в КС Украины
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СМИ: Поклонская обратилась с жалобой в Конституционный суд Украины 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от "Единой России" Крыма Наталья Поклонская направила в Конституционный суд Украины жалобу с просьбой оценить конституционность ряда положений Уголовного процессуального кодекса, передают "Украинские новости" со ссылкой на источник в суде.
В частности, Поклонская просит рассмотреть конституционность положений части 3 статьи 309 и положений части 4 статьи 399 УПК. Жалоба была подана в конституционный суд 21 августа.
В суде подчеркнули, что Поклонская обратилась с жалобой как гражданка России.
Ранее сообщалось, что Володин пообещал обсудить работу комиссии Поклонской.
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