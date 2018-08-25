Поклонская подала жалобу в КС Украины

СМИ: Поклонская обратилась с жалобой в Конституционный суд Украины

В частности, Поклонская просит рассмотреть конституционность положений части 3 статьи 309 и положений части 4 статьи 399 УПК. Жалоба была подана в конституционный суд 21 августа.

В суде подчеркнули, что Поклонская обратилась с жалобой как гражданка России

Ранее сообщалось, что Володин пообещал обсудить работу комиссии Поклонской.