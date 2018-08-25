Ужас перед «Новичком»: куда потерялись шпионы США в Москве

Осведомители ЦРУ из кругов, приближенных к президенту России Владимиру Путину и Кремлю, ничего не сообщают в Вашингтон о намерениях Москвы «вмешаться» в ноябрьские промежуточные выборы в Сенат и Палату представителей, пишет издание The New York Times. В США не считают, что источники были скомпрометированы или убиты. Вероятно, американские шпионы затаились на фоне активности российской контрразведки.

Издание The New York Times сообщило о том, что в 2016 году разведывательные службы США предоставили срочные и явные предупреждения о намерениях России попытаться вмешаться в американские президентские выборы.

Сотрудники спецслужб из США дали подробную оценку операции в значительной степени благодаря осведомителям, якобы близким к президенту России Владимиру Путину и Кремлю, которые предоставили важные детали, утверждает американское издание.

Теперь же — два года спустя — эти кремлевские осведомители по больше части молчат, оставив ЦРУ и другие разведывательные агентства США в неведении относительно намерений России по американским ноябрьским промежуточным выборам в сенат и палату представителей.

Должностные лица не считают, что источники были скомпрометированы или убиты.

Они пришли к выводу, что осведомители затаились в условиях более «агрессивной работы российской контрразведки, проявляющейся в попытке убить шпионов». В качестве примера чиновники США привели отравление в марте в Великобритании бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля, в котором Запад обвиняет Москву.

Бывшие и действующие американские чиновники и силовики также заявили, что изгнание офицеров разведки США из Москвы повредило усилиям по сбору информации. Кроме того, в США допускают, что нахождение осведомителя ФБР под пристальным вниманием комитета разведки палаты представителей — мера, одобренная главой Белого дома Дональдом Трампом — оказала негативное влияние на сбор разведывательных данных.

Днем ранее неизвестные хакеры попытались взломать базу данных Национального комитета Демократической партии — руководящего органа одной из двух ведущих в Штатах политических сил, передает ФАН.

«Комбинаторика таких событий, как попытка взлома базы данных избирателей Национального комитета Демократической партии, операции по осуществлению «влияния» со стороны русских в социальных сетях, их атака на американские «мозговые центры» и другие враждебные действия со стороны третьих стран свидетельствуют о том, что наши выборы никогда не будут такими же, как прежде…», — писало NYT.

Вскоре, однако, выяснилось, что никакой преднамеренной «хакерской» атаки на сервера демократов в действительности не было. Детальный анализ показал, что местное отделение Демократической партии попросту сымитировало «атаку», наняв специалистов, чтобы «показать уязвимость электронных систем» для фишинга.

Накануне сообщалось, что Дональд Трамп принял решение никого не помиловать, пока продолжается расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы президентов 2016 года. Об этом телеканалу заявил адвокат президента США Рудольф Джулиани.

«Мы обсудили это в начале июня, и мы не договорились о помиловании во время расследования [Мюллера о «российском вмешательстве»]», — сказал Джулиани.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп обсуждал возможность помилования для бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта, который ранее был признан виновным в налоговом мошенничестве по восьми пунктам обвинения из восемнадцати.

Джулиани также опроверг эту информацию. По словам личного адвоката Трампа, президента США не интересовал вопрос помилования исключительно Манафорта.

В тот же день советник Белого дома Келлиан Конвей во время эфира на американском телевидении обвинила телеканал CNN во вмешательстве в выборы президентов США 2016 года.

Ведущий программы на CNN Крис Куомо спросил Конвей о новых доказательствах, которые, по мнению ведущего, говорят о том, что Трамп лгал, когда говорил, что не знал о выплатах за молчание, сделанных во время избирательной кампании 2016 года его экс-личным адвокатом Майклом Коэном порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугалл.

В частности, президент США утверждал, что узнал о выплатах женщинам за молчание о связях с президентом США постфактум. Тем не менее, бывший личный адвокат президента США Майкл Коэн дал признательные показания, в которых утверждал, что сделал выплаты женщинам по поручению Трампа.

Конвей какое-то время пыталась отвечать на вопросы, отстаивая позицию президента США. Ведущий программы повторял, что ложь американского президента является преступлением против народа.

На это Конвей ответила, что американский телеканал CNN «ежедневно вмешивался в выборы» президента США 2016 года.

В частности, Конвей обвинила телеканал в том, что CNN показывал «фальшивые опросы», «постоянно» транслировал аудиозапись с участием Трампа в программе Access Hollywood, пытаясь всем этим помешать Трампу успешно пройти выборы.

Сам же Трамп посоветовал американскому генеральному прокурору Джеффу Сешнсу инициировать также расследование и в отношении бывшего госсекретаря и кандидата на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Глава государства написал в личном аккаунте в твиттере, что деятельность прочих представителей Демократической партии тоже нужно исследовать на предмет коррупционных составляющих, передает НСН.