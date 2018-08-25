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Американские осведомители в Кремле замолчали
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Американские осведомители в Кремле замолчали 

Lenta.ru 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Американские осведомители в Кремле перестали передавать спецслужбам секретную информацию о планах российского правительства. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, близкие к разведке США.
По информации издания, информаторам может грозить угроза, при этом источники не считают, что осведомители были убиты, либо скомпрометированы. Причиной их молчания называют агрессивную контрразведку Москвы и дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Отмечается, что на ситуацию могла повлиять также высылка американских дипломатов. По словам бывшего сотрудника ЦРУ Джона Сайфера, Россия выслала много представителей американской разведки. Как пишет издание, США получает информацию по различным каналам, однако не знает о планах Москвы относительно промежуточных выборов в Конгресс.
Американская сторона неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в выборы президента США. Журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает все обвинения.
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