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Путин пожелал Южной Осетии процветания
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Путин на встрече с Бибиловым пожелал Южной Осетии процветания 

РИА Новости 24 августа 2018
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым пожелал республике благополучия и процветания.
На встрече в Кремле Путин отметил, что 26 августа отмечается признание независимости Южной Осетии. "Я хочу вас поздравить с этим десятилетием. И хочу пожелать вам и всему народу Южной Осетии благополучия и процветания", — сказал он.
В свою очередь Бибилов поздравил Путина и всех россиян с Днем государственного флага, который отмечался накануне, и поблагодарил российского лидера за приглашение посетить Москву.
"Хочу сказать, что признание республики Южная Осетия для Южной Осетии действительно является событием исторического масштаба. Именно после принуждения к миру и после признания республики Южной Осетии народ Южной Осетии начал жить по-другому. В формате стабильности, мира и процветания", — сказал он.
Бибилов также отметил роль Путина в развитии республики. "И, конечно же, мы знаем, какую огромную роль вы лично принимаете в этом и какая политическая воля была вами проявлена во всех фактически событиях, происходящих в республике Южная Осетия. Конечно, за это огромное вам спасибо", — отметил глава республики.
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