Путин пожелал Южной Осетии процветания

Путин на встрече с Бибиловым пожелал Южной Осетии процветания

На встрече в Кремле Путин отметил, что 26 августа отмечается признание независимости Южной Осетии. "Я хочу вас поздравить с этим десятилетием. И хочу пожелать вам и всему народу Южной Осетии благополучия и процветания", — сказал он.

В свою очередь Бибилов поздравил Путина и всех россиян с Днем государственного флага, который отмечался накануне, и поблагодарил российского лидера за приглашение посетить Москву

"Хочу сказать, что признание республики Южная Осетия для Южной Осетии действительно является событием исторического масштаба. Именно после принуждения к миру и после признания республики Южной Осетии народ Южной Осетии начал жить по-другому. В формате стабильности, мира и процветания", — сказал он.

Бибилов также отметил роль Путина в развитии республики. "И, конечно же, мы знаем, какую огромную роль вы лично принимаете в этом и какая политическая воля была вами проявлена во всех фактически событиях, происходящих в республике Южная Осетия. Конечно, за это огромное вам спасибо", — отметил глава республики.