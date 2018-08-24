Ответ на санкции США не обязательно будет зеркальным, заявил Рябков

"Совсем необязательна стопроцентная зеркальность. Мы не можем тягаться с США в экономической сфере, так как находимся в разных весовых категориях. Мы намеренно оставляем неопределенность в вопросе о том, как будем отвечать, потому что если начнем заранее что-то анонсировать, то это будет означать ослабление наших же позиций", — сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".

"На санкции можно отвечать симметрично, асимметрично, можно расширять наши собственные списки "подсанкционных" политиков. Это небезразлично для американских деятелей, которые возомнили себя вершителями судеб мира. Когда кто-то из них узнает, что он или она ущемлен или ущемлена во всеобъемлющих правах, потому что он или она просто не может получить российскую визу, — это некий щелчок по носу и самолюбию", — добавил он.

По словам российского дипломата, есть множество других способов ответить не в ущерб себе. "Много рассуждений слышится о том, что Россия в ответ должна прекратить поставки в США ракетных двигателей, авиационного титана, уранового концентрата. Это — "самострел". Нам надо готовиться к тому, что американцы рано или поздно инициативно откажутся от закупок данной российской продукции или существенно их сократят. Мы не должны опережать события. С учетом нынешних настроений в США скорых перемен к лучшему в любом случае не будет", — считает Рябков.

По его словам, российская сторона может рассмотреть все варианты. "В конечном счете решение принимает президент — Верховный главнокомандующий. В должное время политическое руководство страны примет соответствующее решение", — отметил Рябков.