Почему США расширили санкции против РФ и уже заявили о готовности ввести новые

Министерство финансов США объявило о расширении антироссийского санкционного списка в связи с деятельностью в киберпространстве и сотрудничеством с Северной Кореей. Под новые ограничительные меры попали двое россиян, три российских и одна словацкая компании, а также шесть судов под флагом России.

В санкционный список внесены Антон Нагибин и Марина Царёва за связь с попавшим в июне под ограничительные меры предприятием ООО «Дайвтехносервис».

Также ограничения коснулись судоходной компании «Гудзон» и принадлежащих ей кораблей «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан» и «Севастополь», фирмы Primorye Maritime Logistics вместе с судном «Патриот», зарегистрированной в Санкт-Петербурге ООО «Вела-Марин» и словацкой фирмы Lacno S. R. O.

«Резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее запрещают (судам) из России и других стран перегрузку на суда под северокорейским флагом или с них любых грузов, которые поставляются, продаются или перевозятся в КНДР или из неё, нарушения повлекут за собой санкции со стороны американского законодательства», — заявил министр финансов Стивен Мнучин

Он подчеркнул, что последствия нарушения этого запрета будут сохраняться, пока США не добьются окончательной и полностью подтверждённой денуклеаризации КНДР.

«Рано или поздно США поймут свою стратегическую ошибку»

Соединённые Штаты вводят новые санкций без причин, исходя из общего политического курса, которого придерживается президент и конгресс страны. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров . При этом он заметил, что санкции никакого результата практически не имеют, а США ссорятся практически со всем миром.

«Нельзя диктовать всем странам свои условия, тем более России. Это абсолютно контрпродуктивно, и без ответа они не останутся. Эта санкционная вакханалия будет продолжаться до выборов в американский конгресс. Они не могут остановить развитие какой-то страны таким мерами. Они что, Третейский суд, если они определяют, правильно ли себя ведёт государство или неправильно? Рано или поздно американцы поймут свою глубокую стратегическую ошибку», — сказал Джабаров в беседе с RT.

«США приняли в августе прошлого года санкционный закон, по которому какие-либо санкции могут применяться в любой момент против конкретных людей и компаний. Было бы желание, повод найдётся. Трампу нужно держать удар до 6 ноября, когда будут проходить промежуточные выборы. Нужно сделать всё, чтобы республиканцы удержали большинство в обеих палатах и чтобы эти республиканцы были за Трампа. До ноября каких-либо улучшений или намёков на улучшение отношений речи идти не может», — заявил Домрин RT.

Как считает политолог-американист Дмитрий Михеев , введение финансовых рестрикций связано с острой внутриполитической борьбой в США, в которой обе стороны «не гнушаются никакими средствами».

«Это борьба за электорат, он разбит на две части: трамповский электорат — простые люди, они в общем за разрядку напряжённости в отношениях с Россией, они не верят, что Россия повлияла на выборы два года назад, потому что тем самым они подписываются под тем, что ими манипулировали. Глубинное государство, демократы и секретные службы считают, что Россия может повлиять на выборы. Их самое главное желание — убрать Трампа», — пояснил Михеев.

Именно с этим, по его словам, связано желание запугать американских избирателей историями о том, что Россия продолжается вмешиваться и влиять на ситуацию в США.

«Злонамеренные действия России продолжаются»

В то же время на сайте Минфина США было опубликовано заявление заместителя ведомства Сигал Манделкер. Оно было подготовлено к слушаниям в банковском комитете американского сената.

По её словам, усилия Америки и её партнёров в борьбе со «злонамеренной деятельностью» РФ обоснованы «чётким пониманием угрозы», якобы исходящей с российской стороны. В частности, о наличии «угрозы» свидетельствует, по мнению Манделкер, присоединение Крыма и «продолжающаяся агрессия против Украины », попытка «подрыва» западных демократий, в том числе путём «вмешательства», «потворство массовым убийствам» в Сирии , попытка «убить гражданина Великобритании и его дочь» и многое другое.

«Широта и наглость злонамеренного поведения России требует решительного и энергичного ответа. Именно по этой причине программа казначейства по санкциям против России является одной из наших самых активных и значительных», — заявила Манделкер.

Она отметила, что влияние антироссийских санкций ощущается и вне пределов санкционного списка. По её словам, финансовые рестрикции и последовавшая геополитическая напряжённость снизили инвестиции, включая частные, в Россию.

«Действия Минфина повлекли значимые последствия для финансовых интересов лиц и предприятий, в том числе путём блокирования сотен миллионов долларов российских активов в США», — пояснила представитель американского казначейства.

В частности, она указала на финансовые потери российских бизнесменов Олега Дерипаски Виктора Вексельберга , чьи банковские счета на Кипре были заблокированы 6 апреля. По сведениям Минфина США, состояние Дерипаски сократилось примерно на 50%, а Вексельберга — на $3 млрд

При этом как отметила Манделкер, значение финансовых ограничений США в отношении России в конечном итоге нужно измерять их стратегическим воздействием. По её словам, Вашингтон «без колебаний» продолжит санкционное давление, если поведение Москвы не изменится должным образом.

«Несмотря на то, что злонамеренные действия России продолжаются, мы считаем, что авантюризм России оказался без сомнения ограничен осознанием того, что мы можем, применяя широкий спектр наших полномочий, причинить ещё больше проблем экономике РФ», — заявила Манделкер.

Санкционная паранойя

Между тем в Вашингтоне начались слушания в комитете сената по иностранным делам, на котором выступают представители Госдепа и Минфина. Заявления американских чиновников посвящены отношениям между США и Россией.

Так, помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл назвал условия для ослабления санкций. Ранее об этом говорил и президент США Дональд Трамп . По словам представителя Госдепа, Россия во главе с президентом страны Владимиром Путиным должна сделать «вызывающие доверие шаги», в том числе по ситуациям в Сирии и на Украине.

«Во всех этих областях сделать следующий шаг предстоит России, а не Америке. Наша политика остаётся неизменной: последовательное навязывание издержек России, пока она не изменит курс», — цитирует Митчелла ТАСС

Его позицию поддержал сенатор от Демократической партии Роберт Менендес , заявивший, что лучшим средством внешней политики США являются санкции, в том числе против РФ.

При этом в Вашингтоне уже заявили о готовности ввести финансовые ограничения против Москвы за действия, которые российская сторона якобы собирается совершить, в частности, за намерения «вмешаться» в выборы 2018 года.

«Мы рассматриваем промежуточные выборы в качестве потенциальной цели для российских киберопераций и решительно работаем над тем, чтобы ослабить внешние угрозы в адрес наших избирательных систем и инфраструктуры», — пояснил замминистра внутренней безопасности Кристофер Кребс.

Заявления о готовности ввести санкции за то, что ещё даже случилось — важный фактор предвыборной агитации в США. Так ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на подобные рассуждения американских официальных лиц.

«Выборы ещё не прошли, а санкции уже готовы. Почему? Потому что это важный фактор предвыборной агитации в США», — написала она в Facebook.