В США ввели санкции против шести российских судов «из-за связи с КНДР» 

О расширении внесении в санкционный список нескольких российских судов, компаний и физлиц сообщается на сайте Минфина США.
США расширили санкции против России. Под ограничения попали несколько судов, компаний и физических лиц. О расширении антироссийских санкций сообщается на сайте министерства финансов США. В ограничительный список попали компания петербургская Vela-Marine LTD и словацкая Lacno S. R. O.
Кроме того Вашингтон ввел санкционные меры против компаний «Гудзон Шиппинг» из Владивостока и «Вела-Марин» из Санкт-Петербурга, а также судов «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», «Патриот» и «Севастополь». Последние оказались в санкционном списке из-за «связей с КНДР».
В сообщении американского Минфина отмечается, что российские суда «участвовали в перевозке нефтепродуктов», что запрещено делать Советом Безопасности ООН.