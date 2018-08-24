Путин связался с получившим травму Медведевым

Путин держит связь с получившим травму Медведевым

По его словам, полученная Медведевым спортивная травма никак не сказалась на эффективности работы президента, поскольку они «традиционно в постоянном контакте с главой правительства вне зависимости от их местонахождения».

Накануне журналисты обратили внимание, что премьер-министр страны не появлялся на публике с 14 августа. Позже пресс-служба Медведева объяснила его отсутствие спортивной травмой.