Путин связался с получившим травму Медведевым

Президент России Владимир Путин поддерживает постоянный контакт с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, полученная Медведевым спортивная травма никак не сказалась на эффективности работы президента, поскольку они «традиционно в постоянном контакте с главой правительства вне зависимости от их местонахождения».
Накануне журналисты обратили внимание, что премьер-министр страны не появлялся на публике с 14 августа. Позже пресс-служба Медведева объяснила его отсутствие спортивной травмой.