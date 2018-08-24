Ещё
Путин связался с получившим травму Медведевым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин держит связь с получившим травму Медведевым 

Рамблер 2 часа назад
Президент России Владимир Путин поддерживает постоянный контакт с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, полученная Медведевым спортивная травма никак не сказалась на эффективности работы президента, поскольку они «традиционно в постоянном контакте с главой правительства вне зависимости от их местонахождения».
>> Раскрыта причина "исчезновения" Медведева
Накануне журналисты обратили внимание, что премьер-министр страны не появлялся на публике с 14 августа. Позже пресс-служба Медведева объяснила его отсутствие спортивной травмой.
Комментарии49  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров ответил на запрет въезда в Москву186
Порошенко опозорился на параде360
США раскрыли новый удар по России116
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире10
Россия готовит для США «щелчок по носу и самолюбию»137
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:50
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок
Украина В мире
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:36
К Земле летит огромный астероид
Наука Статьи
01:00
Готовили убийства: СК завел дело на «Правый сектор»
Украина Статьи
00:53
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире
В мире Европа
01:58
Актер из «Интернов» заявил об исчезновении жены
Шоу-бизнес
00:57
Меркель спела любимую песню в Тбилиси
Кавказ В мире
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение