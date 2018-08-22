Ещё
Путин встретился с Лукашенко в Сочи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин рад возможности обсудить с Лукашенко двусторонние и международные вопросы 

ТАСС 3 минуты назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко отметил, что рад возможности с глазу на глаз обсудить двусторонние и международные вопросы.
"Рад вас видеть, у нас будет спортивная программа. Рад возможности воспользоваться этим и поговорить совсем с глазу на глаз, что называется, по вопросам, которые относятся к двусторонним и к нашим проблемам международного характера. Имею в виду объединения, где мы с вами работаем совместно. Ну и международные вопросы более широкого плана", — сказал Путин.
"Мы с вами встречаемся регулярно, и каждая из этих встреч имеет значение и очень важна для нас. Я очень рад вас видеть", — добавил Путин.
В свою очередь Лукашенко поблагодарил российского лидера за приглашение в Сочи и возможность обсудить различные вопросы, а также пополнить свои знания в области международных отношений.
"Спасибо за приглашение немного отвлечься от наших проблем житейских, президентских", — сказал президент Белоруссии в начале встречи.
Он добавил, что проблемы накапливаются, и у всех они одни и те же.
"Есть о чем поговорить, но я бы не сказал, что у нас накапливаются проблемы. У нас есть проблемы, которые решаются быстро и долго. Но новые проблемы, к счастью, не появляются …Тем не менее, эти проблемы без нас никто не решит. Некоторые проблемы и не наши приходится решать, как у нас часто с вами бывает", — сказал Лукашенко.
"Буду рад, если Вы пополните мои знания в плане международных отношений, ваших встреч, Ваших впечатлений, а также совместных действий", — добавил он.
ТАСС: последние новости
Путин и Ниинистё совершили морскую прогулку на яхте "Чайка" в Сочи Пушков: Эстония и Латвия должны России, а не наоборот В Кремле прокомментировали заявления Трампа по санкциям
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодая семья найдена повешенной в Сочи41
Кого из российских звезд убил СПИД87
Мать сестер Хачатурян выступила с резким заявлением13
Крымский мост предложили уничтожить457
Новый состав жюри «Голоса» вызвал недоумение32
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение