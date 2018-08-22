Путин встретился с Лукашенко в Сочи

Путин рад возможности обсудить с Лукашенко двусторонние и международные вопросы

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко отметил, что рад возможности с глазу на глаз обсудить двусторонние и международные вопросы.

"Рад вас видеть, у нас будет спортивная программа. Рад возможности воспользоваться этим и поговорить совсем с глазу на глаз, что называется, по вопросам, которые относятся к двусторонним и к нашим проблемам международного характера. Имею в виду объединения, где мы с вами работаем совместно. Ну и международные вопросы более широкого плана", — сказал Путин.

"Мы с вами встречаемся регулярно, и каждая из этих встреч имеет значение и очень важна для нас. Я очень рад вас видеть", — добавил Путин.

В свою очередь Лукашенко поблагодарил российского лидера за приглашение в Сочи и возможность обсудить различные вопросы, а также пополнить свои знания в области международных отношений.

"Спасибо за приглашение немного отвлечься от наших проблем житейских, президентских", — сказал президент Белоруссии в начале встречи.

Он добавил, что проблемы накапливаются, и у всех они одни и те же.

"Есть о чем поговорить, но я бы не сказал, что у нас накапливаются проблемы. У нас есть проблемы, которые решаются быстро и долго. Но новые проблемы, к счастью, не появляются …Тем не менее, эти проблемы без нас никто не решит. Некоторые проблемы и не наши приходится решать, как у нас часто с вами бывает", — сказал Лукашенко.

"Буду рад, если Вы пополните мои знания в плане международных отношений, ваших встреч, Ваших впечатлений, а также совместных действий", — добавил он.