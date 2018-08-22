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Путин рассказал о связи с мужем главы МИД Австрии
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Путин рассказал о связи с мужем главы МИД Австрии 

Рамблер 1 час назад
Президент России Владимир Путин рассказал журналистам о своей поездке на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, передает «Интерфакс».
По словам президента, поездка носила частный характер, но ему удалось «коротко поговорить о делах» с канцлером Австрии Себастьяном Курцем и главой МИД.
Путин отметил, что все приглашенные гости «люди взрослые и занимающие серьезное положение в обществе, но люди очень открытые и жизнерадостные».
Президент России еще раз поблагодарил молодоженов за приглашение и заявил, что новоиспеченный супруг министра иностранных дел Австрии — финансист Вольфганг Майлингер — человек «не чужой».
«Он бывший спортсмен, дзюдоист, а это всегда объединяет», — пояснил Путин.
Владимир Путин посетил свадьбу австрийского министра 18 августа. В качестве сюрприза на торжество президент привез Кубанский казачий хор.
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