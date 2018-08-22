Путин продолжил переговоры в Сочи на яхте

Путин и Ниинистё совершили морскую прогулку на яхте «Чайка» в Сочи

Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё после официальных переговоров в Сочи совершили морскую прогулку на президентской яхте "Чайка". Основной темой неформального общения глав государств стала международная проблематика, в частности, урегулирование в Сирии и на юго-востоке Украины

"Мы затронули вопросы урегулирования в Сирии, на юго-востоке Украины, но у нас еще будет возможность с господином президентом поговорить по этим проблемам подробнее", — сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам официальной части переговоров.

"И я также доволен тем, что после этой пресс-конференции у нас будет возможность с президентом Путиным еще продолжить обсуждение вопросов международной повестки дня", — отметил президент Финляндии. "Для меня всегда очень интересно выслушивать мнение и взгляды господина президента на этот счет", — признался он.

Разговор по международной проблематике лидеры продолжили уже в неформальном ключе — Владимир Путин пригласил финского коллегу совершить морскую прогулку на президентской яхте "Чайка". Главы государств вышли из морского порта города Сочи и морем прошли до марины в Имеретинской низменности.

Путин и Ниинистё общались с глазу на глаз на английском языке, не прибегая к услугам переводчика. А также любовались морским видом на Сочи, сильно преобразившийся в ходе подготовки к Зимней Олимпиаде 2014 года.