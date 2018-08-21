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Россия предложила Украине сделку по захваченному судну
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Россия предложила Украине обменять экипаж «Норда» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о готовности обмена экипажа захваченного на Украине судна «Норд» на экипаж украинского судна «ЯМК-0041».
С просьбой разрешить экипажу судна «Норд» выехать в Россию Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, передает РИА «Новости».
«И на сегодняшний день я прошу Людмилу Леонидовну получить у своих властей разрешение на пересечение границы нашими рыбаками с судна «Норд». Со стороны российской нет препятствий для пересечения границы украинскими гражданами с украинского судна, потому что они проходили свидетелями по уголовному делу о незаконной рыбной ловле, дали показания, и сегодня они как свидетели свою функцию выполнили», — сказала Москалькова.
В начале августа Денисова с Москальковой договорились оказать помощь задержанным морякам крымского судна «Норд» и украинского «ЯМК-0041».
Ранее Денисова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой обменять членов экипажа российского судна «Норд» на задержанных в Крыму украинских моряков.
В начале июля российские пограничники отпустили четырех членов украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», задержанного 4 мая у западного берега Крыма по подозрению в браконьерстве.
В марте украинские правоохранительные органы задержали российское рыболовецкое судно «Норд».
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