Россия предложила Украине сделку по захваченному судну

Россия предложила Украине обменять экипаж «Норда»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о готовности обмена экипажа захваченного на Украине судна «Норд» на экипаж украинского судна «ЯМК-0041».

«И на сегодняшний день я прошу Людмилу Леонидовну получить у своих властей разрешение на пересечение границы нашими рыбаками с судна «Норд». Со стороны российской нет препятствий для пересечения границы украинскими гражданами с украинского судна, потому что они проходили свидетелями по уголовному делу о незаконной рыбной ловле, дали показания, и сегодня они как свидетели свою функцию выполнили», — сказала Москалькова.

В начале августа Денисова с Москальковой договорились оказать помощь задержанным морякам крымского судна «Норд» и украинского «ЯМК-0041».

Ранее Денисова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой обменять членов экипажа российского судна «Норд» на задержанных в Крыму украинских моряков.

В начале июля российские пограничники отпустили четырех членов украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», задержанного 4 мая у западного берега Крыма по подозрению в браконьерстве.