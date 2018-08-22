Ещё
Путин проведет переговоры с президентом Финляндии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин проведет переговоры с президентом Финляндии 

РИА Новости 22 августа 2018
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент Финляндии Саули Ниинистё в среду проведёт переговоры с Сочи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает канцелярия финского главы.
"Президент Финляндской республики Саули Ниинистё совершит рабочую поездку в Россию и встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 22 августа. Встреча состоится в резиденции президента Путина в Сочи. В ходе рабочего визита президенты обсудят актуальные международные, региональные и двусторонние темы. После переговоров и рабочего обеда президенты проведут совместную пресс-конференцию", — говорится в сообщении канцелярии.
Это двенадцатая встреча Ниинистё и Путина. Предыдущая встреча глав России и Финляндии состоялась 16 июля в Хельсинки.
Финская пресса обращает внимание на сообщение Федерации хоккея России (ФХР) о запланированном на среду в Сочи благотворительном хоккейном матче с участием финских и российских звёзд этого вида спорта, ожидая, что Ниинистё с Путиным станут участниками этого мероприятия.
"22 августа в 16:00 на ледовой арене "Шайба" центра Сириус в Сочи пройдет благотворительный матч с участием Олимпийских чемпионов и звезд мирового хоккея в рамках благотворительной акции "От чистого сердца". В составе команд на лёд выйдут такие звёзды мирового хоккея, как Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Евгений Малкин, Теему Селянне, Яри Курри, Патрик Лайне и многие другие", — говорится в сообщении ФХР.
Канцелярия финского президента отказалась прокомментировать возможное участие Ниинистё в данном мероприятии.
Последние новости
"Путин сделал умный шаг": мир готовится к большим потрясениям Украинские военные в Донбассе потеряли понимание происходящего Норвежская телеведущая Линн Виик попала в неловкую ситуацию
Комментарии1  Ещё 69 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева попросила Вайкуле заткнуться после скандала54
Тысячи боевиков готовы атаковать Алеппо127
В деле «Зимней вишни» появились странные обстоятельства34
Киев сможет вернуть Донбасс при одном условии101
Развратный Панин в ажурных чулках довел до истерики58
Видео
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
00:35
В Омске качели и песочницы оградили колючей проволокой
Общество
01:20
Застряли на курорте: кто спасет российских туристов
Общество Статьи
01:37
Миссию ОБСЕ пустили к экипажу «Механика Погодина»
В мире Другое
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:56
Перехвачена крупная партия кокаина с лого «Единой России»
Происшествия Криминал
05:35
«Циничные провокации»: Россия не советует США бить по Сирии
В мире Статьи
06:07
Заходи дорогая, гостем будешь: что увидела Меркель в бинокль
Кавказ Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение