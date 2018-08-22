Путин проведет переговоры с президентом Финляндии

"Президент Финляндской республики Саули Ниинистё совершит рабочую поездку в Россию и встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 22 августа. Встреча состоится в резиденции президента Путина в Сочи. В ходе рабочего визита президенты обсудят актуальные международные, региональные и двусторонние темы. После переговоров и рабочего обеда президенты проведут совместную пресс-конференцию", — говорится в сообщении канцелярии.

Это двенадцатая встреча Ниинистё и Путина. Предыдущая встреча глав России и Финляндии состоялась 16 июля в Хельсинки

Финская пресса обращает внимание на сообщение Федерации хоккея России (ФХР) о запланированном на среду в Сочи благотворительном хоккейном матче с участием финских и российских звёзд этого вида спорта, ожидая, что Ниинистё с Путиным станут участниками этого мероприятия.

"22 августа в 16:00 на ледовой арене "Шайба" центра Сириус в Сочи пройдет благотворительный матч с участием Олимпийских чемпионов и звезд мирового хоккея в рамках благотворительной акции "От чистого сердца". В составе команд на лёд выйдут такие звёзды мирового хоккея, как Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Евгений Малкин, Теему Селянне, Яри Курри, Патрик Лайне и многие другие", — говорится в сообщении ФХР.

Канцелярия финского президента отказалась прокомментировать возможное участие Ниинистё в данном мероприятии.