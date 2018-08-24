Шойгу обсудил с коллегой из Турции стабилизацию обстановки в Сирии

Хакан Фидан. Также в мероприятии принял участие директор национальной разведывательной организации Турции

Как сообщили в ведомстве, стороны продолжили диалог, который был начат неделю назад на двусторонней встрече. Тогда Москва передала коллегам предложения по урегулированию ситуации на северо-западе республики.

Напомним, предыдущая встреча министров обороны России и Турции состоялась 17 августа. Стороны обсудили вопросы урегулирования гуманитарной ситуации в Сирии и двустороннего взаимодействия оборонных ведомств России и Турции.