«Ставки слишком высоки»

К чему может привести нагнетание ситуации вокруг Идлиба

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что ситуация в Идлибе подрывает усилия по мирному урегулированию в Сирии и представляет угрозу для российских военных объектов. Представитель Кремля отметил необходимость «разобраться с этой проблемой».

«Дело в том, что там сформировалось очередное гнездо терроризма. Безусловно, это ведёт к общей дестабилизации обстановки… Главное, что это представляет существенную угрозу — и об этом говорил президент России — для наших пунктов временного базирования», — пояснил Песков.

Оплот мятежников и террористов

Идлиб — единственная из четырёх зон деэскалации, которая неподконтрольна Дамаску. С 2011 года северо-западная провинция остаётся оплотом мятежных сил. После освобождения крупных городов Сирии в 2016—2017 годах населённые пункты Идлиба стали пристанищем для «умеренных» и радикальных группировок.

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, а также представители Ирана Турции стремятся отделить сирийскую оппозицию от джихадистов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, «идут тяжёлые, вязкие, сложные переговоры на всех уровнях с теми, кого раньше называли умеренной оппозицией, а сейчас — боевиками, с их лидерами».

По данным ООН, в Идлибе находятся около 10 тыс. бойцов ХТШ и «Аль-Каиды». В Минобороны РФ полагают, что cкопившиеся в провинции группировки представляют собой достаточно крупную вооружённую силу. Как рассказал ранее Шойгу, отказавшиеся от сопротивления боевики передали российским офицерам и правительственным войскам сотни танков, артиллерийских установок и систем залпового огня. По его словам, это свидетельствует о серьёзной военной угрозе со стороны не сдавшихся НВФ.

«Международное сообщество должно признать, что провинция Идлиб является сирийской территорией, и сирийское государство обязано полностью вернуть свои территории. И никто не имеет права этому помешать. Во-вторых, как заявил президент Башар Асад, в настоящий момент приоритетной задачей является освобождение Идлиба или путём примирений, чему мы отдаём предпочтение, или военным путём», — отметил Муаллем.

В Москве воздерживаются от резких заявлений по поводу неподконтрольной провинции. Однако положение дел в Идлибе вызывает большую обеспокоенность властей РФ. В регионе не соблюдается режим прекращения огня, а контроль над населёнными пунктами пытаются установить наиболее радикальные формирования, включая ХТШ.

Кроме того, с конца 2017 года из примыкающих к Латакии территорий Идлиба боевики несколько раз пытались нанести удары по авиабазе Хмеймим и пункту обеспечения ВМФ в Тартусе. Для этих целей использовались самодельные беспилотники. Все атаки были успешно отражены, однако террористы не прекратили запуски БПЛА, в том числе и по позициям сирийской армии.

3 сентября руководитель ЦПВС Владимир Савченко сообщил об ударе, который был нанесён по правительственным силам из района города Джиср эш-Шугур. В результате атаки пяти беспилотников погибли трое военнослужащих, девять получили ранения.

«Трамп осознаёт, что теряет контроль»

В Москве и Дамаске уверены, что главным препятствием для разрешения кризиса в Идлибе является позиция Соединённых Штатов. По данным Минобороны РФ, Пентагон стягивает к Сирии носители крылатых ракет для последующего удара под предлогом очередной инсценированной химической атаки.

В конце августа в Средиземное море вошёл эсминец Ross типа Arleigh Burke с 28 ракетами «Томагавк», а в Персидский залив был переброшен эскадренный миноносец Sullivans (носитель 56 ракет). На катарскую авиабазу США прибыл стратегический бомбардировщик В-1В Lancer, вооружённый 24 ракетами семейства AGM-158 JASSM. Именно эти ракеты были выпущены в ночь с 13 на 14 апреля нынешнего года по сирийским военным объектам.

4 сентября президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости операции в Идлибе сирийской армии при поддержке ВКС России и иранских формирований. По его мнению, военная операция обернётся «серьёзной гуманитарной ошибкой».

Опрошенные RT эксперты считают, что глава Белого дома фактически предупреждает о готовности Соединённых Штатов организовать провокации в неподконтрольной Дамаску провинции и вновь запустить крылатые ракеты по Сирии.

«Сейчас чрезвычайно велика вероятность повторения ракетной атаки ВМС и ВВС США. Трамп осознаёт, что теряет контроль над ситуацией и не собирается идти на какой-либо компромисс. В настоящий момент ему необходимо вновь продемонстрировать силу, и потому новый удар может быть масштабнее предыдущих», — заявил в беседе с RT главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований Аждар Куртов.

Лишнее подтверждение правомерности таких экспертных оценок пришло во вторник — в Белом доме заявили, что США готовы «быстро ответить», если посчитают, что президент Сирии Башар Асад применил химическое оружие.

«Штаты наверняка начнут распространять фейки о всевозможных военных преступлениях Асада против мирных жителей и задействуют все имеющееся ресурсы для того, чтобы подтолкнуть боевиков к противостоянию с правительственными войсками», — подчеркнул эксперт.

«Перейдёт в горячую стадию»

Важным событием на пути урегулирования ситуации в Идлибе эксперты назвали грядущий саммит России, Ирана и Турции. Как пояснил Дмитрий Песков, ситуация в зоне деэскалации будет одной из центральных тем на этих переговорах.

«Основное внимание будет уделено выводу иностранных боевиков. Я думаю, что в условиях конфликта с США Эрдоган согласится пойти на уступки и часть НВФ покинут Идлиб, а с сирийской оппозицией будут продолжены переговоры. Не исключено, что через Турцию получится договориться об эвакуации боевиков, подконтрольных Саудовской Аравии и Катару», — сообщил Степанян.

По прогнозу аналитика, ситуация с выводом повстанцев может быть решена в ближайшие месяцы. При этом не согласившиеся покинуть Идлиб одиозные и радикальные группировки будут уничтожены.

«К сожалению, не все в Идлибе хотят мира. Я уверен, что с оппозицией и «умеренными» НВФ в итоге удастся найти общий язык. Но с террористами придётся воевать. Здесь не может быть иного выхода», — констатировал Степанян.

Аждар Куртов также полагает, что на определённом этапе конфликт в Идлибе «перейдёт в горячую стадию». По его словам, Трамп способен прибегнуть к непредсказуемым мерам, в том числе в сфере поддержки террористов.

«У американцев богатый опыт вооружения исламистов и провоцирования масштабных вооружённых столкновений. Ставки в битве за контроль над Идлибом слишком высоки. Освобождение провинции будет фактически означать крах попыток сместить Асада. Вряд ли кому-то захочется признавать своё поражение», — резюмировал Куртов.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.