Спикер парламента Грузии и представители Конгресса США рассмотрели вопросы двусторонних отношений 

Тбилиси, 20 августа /Синьхуа/ — Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня провел встречу с делегацией сотрудников Конгресса США.
На встрече стороны рассмотрели широкий круг вопросов двусторонних отношений и перспективы развития межпарламентских связей между Грузией и США. Они также высказались за усиление обмена визитами высокого ранга.
В повестке дня визита официальных представителей Конгресса встречи в министерствах обороны и иностранных дел Грузии, Центральной избирательной комиссии, Фонде вызовов тысячелетия Грузии, наблюдательской миссии ЕС в Грузии. —0—