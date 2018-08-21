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Спикер парламента Грузии и представители Конгресса США рассмотрели вопросы двусторонних отношений
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Спикер парламента Грузии и представители Конгресса США рассмотрели вопросы двусторонних отношений 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Тбилиси, 20 августа /Синьхуа/ — Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня провел встречу с делегацией сотрудников Конгресса США.
На встрече стороны рассмотрели широкий круг вопросов двусторонних отношений и перспективы развития межпарламентских связей между Грузией и США. Они также высказались за усиление обмена визитами высокого ранга.
В повестке дня визита официальных представителей Конгресса встречи в министерствах обороны и иностранных дел Грузии, Центральной избирательной комиссии, Фонде вызовов тысячелетия Грузии, наблюдательской миссии ЕС в Грузии. —0—
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