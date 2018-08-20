Лавров и Дачич проведут встречу в Сочи

Глава МИД Сербии Ивица Дачич 21 августа проведёт в Сочи встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Сербии.
«Министр Дачич встретится в Сочи со своим коллегой — министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым будет говорить о двустороннем сотрудничестве, региональной и международных темах», — отмечается в сообщении ведомства.
20 августа Лавров принял в Москве главу МИД Ливана Джебрана Басиля. Стороны обсудили урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и возвращение беженцев в Сирию.