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Лавров и Дачич проведут встречу в Сочи
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Лавров и Дачич проведут встречу 21 августа в Сочи 

RT на русском 20 августа 2018
Глава МИД Сербии Ивица Дачич 21 августа проведёт в Сочи встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Сербии.
«Министр Дачич встретится в Сочи со своим коллегой — министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым будет говорить о двустороннем сотрудничестве, региональной и международных темах», — отмечается в сообщении ведомства.
20 августа Лавров принял в Москве главу МИД Ливана Джебрана Басиля. Стороны обсудили урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и возвращение беженцев в Сирию.
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