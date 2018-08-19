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Что будет с визитом Ким Чен Ына в Россию
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Ушаков прокомментировал приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию 

РИА Новости 1 час назад
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну в Россию остается открытым, варианты его приезда прорабатываются в рабочем порядке.
Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом. Он сказал, что это можно сделать в сентябре в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) либо согласовать отдельно по линии МИД. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получала от Пхеньяна подтверждения визита.
Ушаков, отвечая в интервью газете "Известия" на вопрос, появилась ли ясность о визите лидера КНДР в РФ, подчеркнул, что ввиду сообщений о межкорейской встрече во время ВЭФ в Москве исходят из того, что лидеры Северной и Южной Корей во Владивосток не приедут. Однако Ушаков отметил, что приглашение в РФ для Ким Чем Ына не отменено.
"Приглашение у него открытое. Подтверждалось оно неоднократно. В рабочем порядке будем прорабатывать различные варианты визита", — рассказал Ушаков.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.
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