Ещё
Путина позвали на новое торжество в Европе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Bild: в Берлине не исключают, что Путин может приехать в октябре на свадьбу Шрёдера 

ТАСС 1 час назад
В Берлине не исключают, что президент России Владимир Путин приедет в октябре в столицу ФРГ на торжества по случаю бракосочетания бывшего федерального канцлера Герхарда Шрёдера (занимал пост в 1998-2005 годах) и гражданки Республики Корея Ким Со Ён. Об этом сообщила газета Bild.
"Путин может скоро снова прибыть в Германию, правда, в частном порядке. В Берлине ходят слухи, что в октябре он [Путин] может присутствовать на свадьбе своего друга Герхарда Шрёдера", — пишет издание, касаясь в своем материале ближайших контактов руководства Германии и России. По данным газеты, церемония бракосочетания намечена на 5 октября и может пройти в отеле Адлон в центре Берлина.
Bild также сообщила, что "уже в середине сентября ожидается прибытие в Берлин главы МИД РФ [Сергея] Лаврова". Подтверждения визита со стороны властей ФРГ пока нет.
Президент России 18 августа побывал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль с финансистом Вольфгангом Майлингером за несколько часов до прибытия в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президент подарил новобрачным картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар. Путин произнес тост на немецком языке и много шутил, танцевал с невестой и с гостьями свадьбы.
Для 74-летнего Герхарда Шрёдера это уже пятый брак. В 2016 году он развелся с Дорис Шредер-Кёпф, с которой состоял в браке с 1997 года. С Ким Со Ён он познакомился около двух лет назад во время международной бизнес-конференции, в которой Шрёдер принимал участие, а Ким Со Ён работала переводчиком.
ТАСС: последние новости
Путин и Меркель согласились, что политизировать "Северный поток - 2" неправильно Песков охарактеризовал переговоры Путина и Меркель как обстоятельные и детальные Песков считает логичным обсуждать изъятие допдоходов в формате диалога с бизнесом
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве произошло жестокое двойное убийство118
Панин «наехал» на Крымский мост259
В больнице одновременно забеременели 16 медсестёр73
Названа причина смерти сына депутата и его девушки22
В США задумались о смене тактики с Россией72
Видео
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
05:40
Планетный джем: как схлопнется ягодная Земля
Наука Статьи
05:23
Путина позвали на новое торжество в Европе
Политика
01:05
«Ему нужны были рабы»: новые откровения сестер-убийц
Происшествия
01:02
Танкер с российскими моряками пропал у берегов Африки
Происшествия
00:13
Киев затопило после ливня
Происшествия В мире
01:27
На Украине поймали «исполнителя задач ФСБ»
Украина В мире
05:23
Трамп принял радикальное решение по Сирии
В мире Армия
00:49
В США задумались о смене тактики с Россией
В мире Статьи
01:04
Сын экс-депутата Госдумы покончил с собой
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение