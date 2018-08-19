Кадыров передумал героизировать убийцу Буданова

Политик напомнил, что считает Буданова убийцей и насильником, который «покрыл себя несмываемым позором».

«Но стремление героизировать Темирханова, как человека, якобы отомстившего за [Эльзу] Кунгаеву, также носит беспочвенный характер. Эти попытки бездоказательны и неубедительны», — отметил он.

Кадыров пояснил, что Темирханов, хотя запомнился как «народный мститель», никогда, в том числе перед смертью, не признавался в убийстве Буданова. По его утверждению, существуют некие «убедительные данные», свидетельствующие о том, что кампанию по закреплению за Темирхановым вины в убийстве военного инициировали на Западе.

«При всем этом Темирханов заслуживает уважения как человек, которого не сломили бесчеловечные условия процесса, тяжелая болезнь (…) А Буданов навсегда останется для чеченцев символом бесчестия», — заключил Кадыров.

4 августа глава Чечни заявил, что благодаря обвинительному приговору суда в отношении Темирханова люди навсегда запомнят его как героя. В тот же день осужденного, который скончался в колонии 3 августа, похоронили в чеченском селе Гелдаган. Траурную церемонию посетили десятки тысяч жителей республики, а также руководство региона, в том числе Кадыров.

В 2013-м Темирханов был приговорен Мосгорсудом к 15 годам лишения свободы за убийство бывшего полковника Буданова, ветерана второй чеченской войны. По версии следствия, мотивом была месть за смерть отца, который якобы погиб от рук российских военнослужащих. Буданова хоронили с воинскими почестями.

Буданов в 2003-м был осужден по обвинению в похищении и убийстве 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой. Военный утверждал, что задушил девушку в состоянии аффекта, когда выяснил, что она является стрелком-снайпером одного из отрядов чеченских боевиков. Его приговорили к 10 годам лишения свободы, лишили звания полковника и ордена Мужества. В 2009-м он вышел на свободу.

Во время заключения Буданова Рамзан Кадыров заявлял, что если военный будет помилован, то в Чечне найдут способ «воздать ему по заслугам».