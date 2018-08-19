В России увидели крах американского либерализма

Матвиенко заявила о крахе американского либерализма

По мнению сенатора, американский либерализм "не просто не привлекателен для значительной части человечества, он ее пугает, отталкивает", что связано с потерей ряда либеральных ценностей.

"Я имею в виду утрату им (либерализмом) таких своих базовых принципов, как гуманизм, свобода слова, мнений, информации, толерантность. Их сменили попрание традиционных ценностей, подмена правдивой информации так называемыми фейковыми новостями, нетерпимость к инакомыслию, особенно в сфере политики", — заявила Матвиенко.

Она также отметила, что внутри Запада и ЕС нарастают разногласия, из-за чего прошедший саммит "большой семерки" превратился в "шесть плюс один". Запад, полагает Матвиенко, стал главным "генератором турбулентности, нарастания хаоса, непредсказуемости в международных отношениях в целом".