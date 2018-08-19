В России увидели крах американского либерализма

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Матвиенко заявила о крахе американского либерализма 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Wikimedia Commons
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает очевидным провал "либерального проекта мирового порядка" в том виде, который он приобрел США. Об этом она заявила в интервью журналу "Международная жизнь", выдержки из которого были получены "Газетой.ru".
По мнению сенатора, американский либерализм "не просто не привлекателен для значительной части человечества, он ее пугает, отталкивает", что связано с потерей ряда либеральных ценностей.
"Я имею в виду утрату им (либерализмом) таких своих базовых принципов, как гуманизм, свобода слова, мнений, информации, толерантность. Их сменили попрание традиционных ценностей, подмена правдивой информации так называемыми фейковыми новостями, нетерпимость к инакомыслию, особенно в сфере политики", — заявила Матвиенко.
Она также отметила, что внутри Запада и ЕС нарастают разногласия, из-за чего прошедший саммит "большой семерки" превратился в "шесть плюс один". Запад, полагает Матвиенко, стал главным "генератором турбулентности, нарастания хаоса, непредсказуемости в международных отношениях в целом".
При этом спикер Совфеда подчеркнула, что Евросоюз по-прежнему остается одним из главных экономических партнеров России, и у стран даже "намечаются новые точки соприкосновения". Сенатор обратила внимание и на хельсинскую встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которую считает важным событием.
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