Названо условие для начала переговоров о снятии санкций

Переговоры о снятии введённых в отношении России санкций могут начаться только после реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Welt am Sonntag.
По словам Мааса, целью Германии остаётся стабилизация ситуации на Украине.
«Мы хотим придать новую динамику минскому процессу. Я испытываю осторожный оптимизм в том, что касается миротворческой миссии ООН», — цитирует министра Die Welt.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал минский процесс мёртвым.
Завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Андрей Сидоров прокомментировал в разговоре с НСН возможную отмену Советом Европы санкций против России.