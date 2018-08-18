Путина захотели привлечь к работе на свадьбе в Вене

Путина захотели привлечь к работе на свадьбе главы МИД Австрии

Утверждается, что переговоры состоятся несмотря на то, что Путин посетит свадьбу в частном порядке. Помимо этого, сообщается, что охрана на мероприятии будет организована австрийскими властями.

Российский лидер, по данным местной прессы, приедет на свадьбу Кнайсль вместе с ансамблем донских казаков. Как сообщало издание OO Nachrichten, десять человек из казачьего хора должны будут спеть гостям торжественной церемонии традиционные народные песни.