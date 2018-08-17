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Захарова прокомментировала решение США по Сирии
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Захарова прокомментировала отказ США выделять средства на стабилизацию в Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в пятницу решение США направить на другие цели $230 млн, выделенные ранее на стабилизацию неподконтрольных Дамаску регионов Сирии.
"Правильно: ИГИЛа [запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"] там уже нет, непримиримые боевики ушли, "Белые каски" тоже эвакуированы. Кому в Сирии могут быть нужны деньги? Ну не мирную жизнь же Госдепу спонсировать", — написала Захарова в Facebook.
Как ранее в пятницу заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, администрация США отказалась выделять приблизительно $230 млн на программы стабилизации тех районов Сирии, которые неподконтрольны властям в Дамаске.
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