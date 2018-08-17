Ещё
Захарова пошутила про деньги Госдепа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова пошутила про деньги Госдепа 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над планами США прекратить программу финансовой помощи для стабилизации ситуации в Сирии. Об этом она написала в своем фейсбуке.
Ранее стало известно, что более $200 млн, которые раньше выделялись Сирии, Госдеп перенаправит для помощи другим регионам.
По словам Захаровой, "Исламского государства", "непримиримых боевиков" и "Белых касок" в стране больше нет.
"Кому в Сирии могут быть нужны деньги? Ну не мирную жизнь же Госдепу спонсировать", — отметила представитель МИДа.
Ранее в Госдепе заявили об учреждении должности помощника госсекретаря по Сирии.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Газета.Ru: последние новости
Путин внес на рассмотрение кандидатов на пост главы Ингушетии Меркель встретится с Путиным 18 августа Путин провел разговор с премьер-министром Армении
Комментарии101  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаружены признаки существования иной Вселенной114
Cмерть прервала безмятежный отдых Пугачевой86
Езидка сбежала из рабства ИГ и встретила мучителя46
В автомобиле убитых в ЦАР россиян сделали находку64
Одна из сестер Хачатурян заговорила после убийства115
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение