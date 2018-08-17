Захарова пошутила про деньги Госдепа 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над планами США прекратить программу финансовой помощи для стабилизации ситуации в Сирии. Об этом она написала в своем фейсбуке.
Ранее стало известно, что более $200 млн, которые раньше выделялись Сирии, Госдеп перенаправит для помощи другим регионам.
По словам Захаровой, "Исламского государства", "непримиримых боевиков" и "Белых касок" в стране больше нет.
"Кому в Сирии могут быть нужны деньги? Ну не мирную жизнь же Госдепу спонсировать", — отметила представитель МИДа.
Ранее в Госдепе заявили об учреждении должности помощника госсекретаря по Сирии.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.