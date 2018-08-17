Саакашвили анонсировал свое возвращение на Украину

Как передает РИА Новости, об этом отставной политик заявил изданию «Новое время», подчеркнув, что восстановит свое украинское гражданство через суд.

Он отметил, что был незаконно лишен гражданства страны и выслан в Польшу . Также Саакашвили не согласен с запретом погранслужбы Украины въезжать в страну до 2021 года.

Он пообещал, что его партия «Движение новых сил» будет участвовать в парламентских выборах на Украине в 2019 году.

В мае 2018 года бывший президент Грузии записал видеообращение, в котором пообещал вернуться в Грузию и «покончить с феодалами», как это произошло, по его словам, 6 мая 2004 года в Аджарии.

26 июля 2017 года указом президента Украины Петра Порошенко украинское гражданство Михаила Саакашвили было прекращено из-за недостоверной информации, указанной в анкете при получении украинского гражданства в 2015 году.

12 февраля 2018 года Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками Госпогранслужбы Украины в одном из ресторанов Киева и выслан в Польшу.