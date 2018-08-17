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В Германии разглядели победу Меркель над Путиным
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В Германии указали на победу Меркель над Путиным 

Дни.ру 39 минут назад
Фото: globallookpress.com
Решающего прорыва на встрече лидеров России и Германии ждать не стоит. Однако Ангела Меркель уже добилась успеха — это готовность России не отказываться от транзита газа через Украину после старта "Северного потока-2", считают немецкие эксперты.
Россия и Германия участвуют в грандиозном инфраструктурном проекте — газопроводе "Северный поток-2" При этом, с точки зрения Берлина, остаются противоречия между экономической выгодой и политической составляющей проекта, пишет немецкое издание Deutsche Welle.
В Москве неоднократно заявляли, что проект трубопровода "Северный поток-2" — исключительно коммерческий и не имеет политической подоплеки. По словам президента Владимира Путина, Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины — но при определенных условиях.
Такую позицию Кремля в Берлине считают успехом правительства Германии. Вероятно, на переговорах федеральный канцлер попытается добиться определенных гарантий от Москвы, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле.
Главными вопросами на предстоящей встрече президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, кроме "Северного потока-2", станут сирийское и украинское урегулирование, считают аналитики. Однако решающего прорыва по этим вопросам ждать не стоит, уверена эксперт берлинского Фонда науки и политики Сабина Фишер. Политолог подчеркивает, что позиции Москвы по Сирии и Украине за последнее время не изменились.
Есть и еще одна проблема, которую Меркель намерена обсудить с Путиным, отметил политолог компании Rasmussen Global Олаф Бенк. Он считает, что на переговорах канцлер прежде всего попытается добиться "деэскалации нового очага напряженности" — который, с точки зрения эксперта, возник в Азовском море.
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель проведут переговоры в Германии 18 августа.
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