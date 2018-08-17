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РФ направит ноту протеста в Госдеп
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Посольство РФ в США направит ноту протеста в Госдеп 

BFM.RU 56 минут назад
Сотрудники посольства России в США в четверг посетили содержащуюся в вашингтонской тюрьме гражданку РФ Марию Бутину, которая была арестована в прошлом месяце, и констатировали неприемлемые условия содержания россиянки, передает ТАСС. Как отмечается в распространенном сообщении для прессы российской дипмиссии, по итогам визита в Госдепартамент США будет направлена нота протеста «с требованием прекратить психологическое давление и унижения».
«Cегодня, 16 августа, cотрудники Посольства в очередной раз посетили в вашингтонской тюрьме Марию Бутину. По результатам визита в Госдеп будет направлена нота с требованием прекратить психологическое давление и унижения, которым подвергается российская гражданка. Администрация тюрьмы возобновила негуманную практику регулярных — каждые 15 мин. — ночных проверок. Такой режим применяется к склонным к суициду заключенным», — говорится в документе.
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