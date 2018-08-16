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Раскрыты детали поездки Путина на свадьбу
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Песков рассказал, как Путин был приглашен на свадьбу главы МИД Австрии 

РИА Новости 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин получил приглашение на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль во время своего последнего визита в Вену, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне Песков подтвердил, что Путин 18 августа планирует посетить бракосочетание министра иностранных дел Австрии.
"Президент был в Вене. И именно в Вене он получил приглашение от министра и с удовольствием его принял", — сказал Песков журналистам в четверг.
Он отметил, что российский лидер посетит свадебное торжество в Австрии по пути в Германию, где у него запланированы переговоры с канцлером Ангелой Меркель.
"По дороге в Берлин президент совершит остановку в Австрии", — уточнил Песков.
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