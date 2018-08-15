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Россия и Турция задумались о безвизовом режиме
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Россия и Турция задумались о безвизовом режиме 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва и Анкара планируют обсудить возможность соглашения о безвизовом режиме, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, рабочие группы двух стран рассмотрят данный вопрос после праздника Курбан-байрам, который пройдет в Турции с 21 по 25 августа, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Чавушоглу заявил, что Россия готова отменить визовый режим для некоторых категорий турецких граждан.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о перспективах сотрудничества России и Турции на фоне обострения отношений с США.
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