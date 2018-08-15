Россия и Турция задумались о безвизовом режиме 

Москва и Анкара планируют обсудить возможность соглашения о безвизовом режиме, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, рабочие группы двух стран рассмотрят данный вопрос после праздника Курбан-байрам, который пройдет в Турции с 21 по 25 августа, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Чавушоглу заявил, что Россия готова отменить визовый режим для некоторых категорий турецких граждан.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о перспективах сотрудничества России и Турции на фоне обострения отношений с США.