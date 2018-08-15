Путин возрождает традицию российских императоров

Путин возрождает свадебную традицию российских императоров

О том, что президент России в субботу посетит свадьбу главы австрийского МИДа, первой сообщила Kronen Zeitung. Ссылаясь на свои источники в политических кругах Австрии, газета пишет, что «Владимир Путин прилетит на свадьбу в качестве неожиданного гостя». По данным издания, спецслужбы уже проводят инструктажи по личной безопасности для министра и её будущего супруга — обеспечивать безопасность на церемонии будут офицеры австрийского спецподразделения «Кобра». Сама свадьба, изначально запланированная в общине Гамлиц, перенесена на юг земли Штирия.

Позже информацию о поездке Путина на свадьбу подтвердили и в Кремле — по пути на встречу с Ангелой Меркель в Германии президент заедет на торжество в Австрию.

Несмотря на то, что у Путина немало друзей и хороших знакомых в Германии и Австрии — причем появившихся как со времен его службы в Дрездене 30 лет назад, так и позже, как например, Герхард Шредер — 53-летняя Карин Кнайсль и ее 65-летний жених бизнесмен Вольфганг Майлингер не относятся к их числу. По крайней мере, об этом никому ничего не известно — так что скорее всего они познакомились с Путиным всего пару месяцев в Вене , которую наш президент посещал с официальным визитом.

Именно тогда его и пригласили на церемонию — а президент взял и согласился. Понятно, что Кнайсль вряд ли всерьез рассчитывала на приезд главы российского государства — но Путин не был бы Путиным, если бы не ломал все стереотипы.

Причем эта поездка будет настолько символична, что даже страшно представить, что начнет писать о «свадебной дипломатии коварного Путина» американская и европейская пресса. Поможем ей.

Начнем с личности невесты — Кнайсль возглавляет МИД всего восемь месяцев, но это не проходная фигура. Ее предшественником был Себастиан Курц, проработавший на этом посту четыре года — при этом, когда он стал министром, ему было всего 27 лет. В декабре прошлого года Курц, возглавляющий Австрийскую народную партию, пересел в кресло главы правительства — а на смену ему пришла Кнайсль. Но не от АНП — а от Австрийской партии свободы, коалиционного партнера партии Курца.

Само создание коалиции АНП и АПС было вызовом для глобалистов — ведь Партию свободу годами клеймили как националистическую и чуть ли не фашистскую, хотя в реальности она просто задавала вопросы про евроинтеграцию, мигрантов и отношения с Россией. Члены партии заняли целый ряд министерских постов, а на пост главы МИДа лидер партии Штрахе сам предложил кандидатуру беспартийной Кнайсль — назвав ее «великой личностью, женским воплощением Крайского» (знаменитый австрийский политик 50-80-х годов, возглавлявший МИД и правительство).

Почему у Кнайсль такая репутация? Потому что она действительно видный и умный австрийский ученый, специалист по внешней политике. Знает семь языков, специализируется на Ближнем Востоке — она провела детство и юность в этом регионе, где ее отец работал личным пилотом иорданского короля Хусейна. Там же она продолжила и свое обучение после окончания Венского университета — изучая международные отношения в Еврейском университете Иерусалима и Иорданском университете в Аммане . Несколько лет работала в австрийском МИДе, но потом сосредоточилась на академической научной работе, консультировании и журналистике. Сейчас Кнайсль действительно крупнейший австрийский специалист по внешней политике.

Причем представляющая партию, которую европейские и американские атлантисты открыто называют пророссийской — лишь за то, что она отстаивает национальные интересы Австрии. Впрочем, Австрия и без представителей АПС в правительстве все эти годы занимала самостоятельную политику в вопросе отношений с Россией, отстаивая и перед ЕС (в которое она входит), и перед США свое право выстраивать экономические и политические связи с нашей страной. Кнайсль лишь укрепила этот курс — за время своего министерства она уже успела и посетить Москву , и отказаться уступить давлению Лондона и ЕС во время истории с высылкой российских дипломатов из дела Скрипалей. Ну в июне Кнайсль участвовала в переговорах с посетившим Вену Путиным и вместе с ним возлагала цветы к памятнику советских солдат, павших при освобождении Австрии.

В Австрии не просто так хорошо относятся к России — там помнят, что восстановление ее суверенитета в 1955 году (до этого она, как и Германия, была поделена на оккупационные зоны) стало возможно благодаря доброй воле Москвы. Все последующие десятилетия Австрия пытается быть своеобразным мостом между Западом и Россией — и особенно между Германией и Россией — и у нее это неплохо получается. По крайней мере экономическая выгода австрийцам от работы с Россией огромна — они активно участвуют как в существующих, так и в строящихся газопроводах из нашей страны в Европу.

При этом Австрия еще и наследник великой империи — у которой были сложные, хотя и близкие отношения с Россией. Мы воевали в Первой мировой войне — а до этого соперничали на Балканах. Хотя в 1848 году император Николай спас австрийского коллегу Франца Фердинанда, подавив венгерское восстание, спустя несколько лет империя Габсбургов отплатила России страшной неблагодарностью — отказавшись поддержать нас в Крымской войне.

Нынешнее австрийское руководство ведет себя независимо и стратегически правильно — конфликт Европы с Россией скоро закончится, но за его время Вена лишь укрепит свои позиции как в Москве, так и в ЕС. Личная дипломатия, как в случае поездки Путина на свадьбу Кнайсль — лучшее тому свидетельство.

Вообще-то раньше поездки наших руководителей на свадьбу в Европу не выглядели чем-то удивительным. Но это было столетие назад — и касалось родственников. Последний раз русский царь был на такой церемонии в мае 1913 года. Тогда, на свадьбе единственной дочери германского императора Вильгельма Второго Виктории-Луизы и принца Эрнста Августа Ганноверского, в последний раз встретились три кузена, через год вступившие в войну — немецкий кайзер, русский царь и король Великобритании . С тех пор у власти осталась только английская династия.

Присутствие Владимира Путина на свадьбе в Штирии приоткрывает закрытую от глаз публики часть политического процесса — личные отношения политических лидеров. Наш президент не скрывает, что у него крепкие личные отношения с целым рядом европейских политиков, например, Герхардом Шредером и Сильвио Берлускони — и тот же Шредер бывал на днях рождениях Путина, которые отмечаются в достаточно узком кругу.

Ну а теперь мы увидим Путина в качестве гостя на свадьбе министра иностранных дел Австрии — женщины, которая может бросить вызов не только атлантической политике, но и всей той кампании по демонизации Путина, которую проводят среди европейцев глобалистские круги. Не только умная, но и смелая Карин.