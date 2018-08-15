Глава МИД Латвии: Россия становится все более напористой и агрессивной

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что внешняя политика России стала в последние несколько лет «более напористой и агрессивной». Его слова приводит ТАСС

"Я думаю, что в последние годы мы видели, что Россия становится все более напористой и более агрессивной. И это касается не только Украины Молдовы или Грузии ", — сказал Ринкевичс.

Он также добавил, что Москва «вмешивается» в дела других стран, так что странам Балтии необходимо «быть подготовленными».

20 июня представители МИД России вручили руководителю латвийской дипломатической миссии в Москве список его соотечественников, которым запрещен въезд в Россию. Присутствующие в «стоп-листе», по заявлению МИД, занимают «открыто русофобские позиции» и выступают за «сохранение практики дискриминации русскоязычного меньшинства».

30 июля депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил, что Россию следует разделить на несколько частей. Тогда, по мнению парламентария, в Европе установится мир на многие годы.