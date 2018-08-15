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МИД выдвинул серьезное обвинение Норвегии
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В МИД России заявили, что Норвегия отказывается возвращать сирийский беженцев домой 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Норвегии пока отказываются возвращать сирийских беженцев домой. Об этом рассказал представитель российского МИД Николай Бурцев во время заседания межведомственного штаба по возвращению беженцев в Сирии.
По его словам, посольство России в Осло направляло норвежским властям обращение «по вопросу возвращения сирийских беженцев», передаёт РИА Новости.
«Получен ответ министра юстиции Норвегии Вара, что с учётом норвежских оценок ситуации в Сирии компетентные органы не планируют принимать решение о возвращении сирийцев», — рассказал Бурцев.
Он также подчеркнул, что консультации с норвежскими дипломатами продолжаются.
Как ранее заявил Бурцев, российские дипломаты проводят работу по мобилизации международных усилий, направленных на содействие возвращению сирийских беженцев.
13 августа в ООН выступили против возвращения беженцев в Сирию.
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