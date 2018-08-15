МИД выдвинул серьезное обвинение Норвегии

В МИД России заявили, что Норвегия отказывается возвращать сирийский беженцев домой

Власти Норвегии пока отказываются возвращать сирийских беженцев домой. Об этом рассказал представитель российского МИД Николай Бурцев во время заседания межведомственного штаба по возвращению беженцев в Сирии

По его словам, посольство России в Осло направляло норвежским властям обращение «по вопросу возвращения сирийских беженцев», передаёт РИА Новости

«Получен ответ министра юстиции Норвегии Вара, что с учётом норвежских оценок ситуации в Сирии компетентные органы не планируют принимать решение о возвращении сирийцев», — рассказал Бурцев.

Он также подчеркнул, что консультации с норвежскими дипломатами продолжаются.

Как ранее заявил Бурцев, российские дипломаты проводят работу по мобилизации международных усилий, направленных на содействие возвращению сирийских беженцев.