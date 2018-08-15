Путина позвали на свадьбу

Путина ждут на свадьбе главы МИД Австрии, сообщили СМИ

На свадьбе главы австрийского МИД Карин Кнайсль ждут в качестве гостя в эту субботу президента РФ Владимира Путина , пишет влиятельная газета Kronen Zeitung со ссылкой на местные политические круги.

В связи с возможным приездом высокого гостя австрийские силы безопасности, в том числе спецподразделение "Кобра", ждет мощная подготовка, сообщает издание. По его данным, "Кобра" уже провела несколько подробных бесед с невестой и женихом на тему безопасности.

Сообщается, что церемония бракосочетания пройдет в ближайшую субботу в винодельческом хозяйстве на юге федеральной земли Штирия. Как рассказал газете неназванный эксперт в сфере безопасности, для обеспечения порядка потребуется задействовать снайперов. Также понадобится сопроводить гостя из аэропорта Грац-Талерхоф на место проведения мероприятия.