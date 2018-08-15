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Путина позвали на свадьбу
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Путина ждут на свадьбе главы МИД Австрии, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
На свадьбе главы австрийского МИД Карин Кнайсль ждут в качестве гостя в эту субботу президента РФ Владимира Путина, пишет влиятельная газета Kronen Zeitung со ссылкой на местные политические круги.
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В связи с возможным приездом высокого гостя австрийские силы безопасности, в том числе спецподразделение "Кобра", ждет мощная подготовка, сообщает издание. По его данным, "Кобра" уже провела несколько подробных бесед с невестой и женихом на тему безопасности.
Сообщается, что церемония бракосочетания пройдет в ближайшую субботу в винодельческом хозяйстве на юге федеральной земли Штирия. Как рассказал газете неназванный эксперт в сфере безопасности, для обеспечения порядка потребуется задействовать снайперов. Также понадобится сопроводить гостя из аэропорта Грац-Талерхоф на место проведения мероприятия.
Путин уже посещал Австрию в начале июня с однодневным визитом. Это был его первый зарубежный визит после вступления 7 мая в должность на нынешний президентский срок. Мероприятие было приурочено к 50-летию начала экспорта отечественного газа в Австрию. Австрийская республика в 1968 году стала первой страной в Западной Европе, которая заключила газовый контракт с СССР.
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