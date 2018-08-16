Путин заедет на свадьбу перед встречей с Меркель

"Да, заедет по дороге в Берлин", — сказал он.

Помощник президента Юрий Ушаков , со своей стороны, пояснил, что Кнайсль пригласила Путина на свою свадьбу, когда он был с визитом в Вене в начале июня, а теперь в связи с поездкой в Берлин у российского лидера появилась такая возможность.

"Мы заедем и поздравим", — сказал Ушаков.

Ранее о том, что Путин посетит свадьбу Кнайсль, сообщила влиятельная австрийская газета Kronen Zeitung. Церемония бракосочетания пройдет в винодельческом хозяйстве на юге федеральной земли Штирия.

По данным издания, к приезду российского лидера готовятся австрийские силы безопасности, в том числе спецподразделение "Кобра", которое уже провело несколько подробных бесед с невестой и женихом на тему безопасности.

Встреча в замке Мезеберг

Канцлер ФРГ Ангела Меркель примет 18 августа, в субботу, в правительственной резиденции Мезеберг президента РФ Владимира Путина.

Как сообщил ранее Дмитрий Песков, Путин и Меркель на переговорах в Берлине обсудят ситуацию на Украине и в Сирии , а также американские санкции.

"Они (Путин и Меркель — ред.) сделают заявление для прессы. Но что касается тем, то это сверка часов по всем важнейшим проблемам. Это, конечно, и международный круг вопросов — это и Украина, это и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны", — сказал он.

Кроме того, лидеры России и Германии обсудят вопросы двусторонних торгово-экономических отношений и реализации крупных международных коммерческих проектов, добавил пресс-секретарь. "Я имею в виду, конечно, "Северный поток — 2" и иные вопросы, которые стороны посчитают необходимым затронуть", — заключил он.

"Есть о чем поговорить"

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik отметил, что России и Германии, несмотря на трудности, удается находить рациональные подходы к двусторонним отношениям.

"С Меркель Путин знаком давно, отношения с этим канцлером у нас всегда были непростыми. Однако в последнее время, как мне кажется, мы находим некие рациональные подходы друг к другу, в том числе в связи с тем давлением, которое (президент США Дональд) Трамп оказывает на ФРГ. И, как мне представляется, Меркель в этих условиях находит некую срединную стезю, основанную, прежде всего, на экономических интересах Германии", — отметил Михаил Смолин.

По его словам, при этом немалое внимание стороны уделят вопросам глобальной политики.