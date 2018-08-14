Песков: новые вооружения России соответствуют духу международных соглашений

"Президент говорил о том, что все новые системы вооружений полностью соответствуют духу и букве соответствующих международных документов. Россия никогда не нарушала свои обязательства по международному праву и остается им привержена", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва обсуждать в Вашингтоне ситуацию вокруг МБР «Сармат» и других своих новых вооружений.