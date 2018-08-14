Песков: новые вооружения России соответствуют духу международных соглашений 

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Все новые российские вооружения соответствуют букве и духу международных соглашений, которые РФ никогда не нарушает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент говорил о том, что все новые системы вооружений полностью соответствуют духу и букве соответствующих международных документов. Россия никогда не нарушала свои обязательства по международному праву и остается им привержена", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва обсуждать в Вашингтоне ситуацию вокруг МБР «Сармат» и других своих новых вооружений.
Ранее сообщалось, что США намерены обсудить с Россией, подпадают ли межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и другие ее новые вооружения под СНВ-3, соответствующая норма содержится в оборонном бюджете США на 2019 финансовый год, который в понедельник подписал президент Дональд Трамп. В документе также указаны крылатая ракета с ядерным двигателем воздушного базирования Х-101, подводный беспилотник «Статус 6» и гиперзвуковая ракета дальнего радиуса действия «Авангард».