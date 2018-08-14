Лавров оценил отказ Турции от антироссийских санкций

«Мы высоко ценим отказ партнеров присоединиться к антироссийским санкциям», — сказал российский министр.

Он обратил внимание, что в сфере внешней политики Россия Турция проводят независимый курс. Лавров также отметил, что американские санкции подрывают принципы мировой торговли.

В свою очередь турецкий министр подчеркнул, что Анкара всегда выступает против применения подобных мер.

«Мы не поддержали санкций в отношении России. Мы сразу сказали, что не присоединимся к санкциям по Ирану», — напомнил Чавушоглу.

В минувшую пятницу американский лидер Дональд Трам заявил, что санкционировал повышение пошлин на алюминий и сталь из Турции в два раза. Это привело к резкому обвалу турецкой лиры до исторического минимума и осложнило и без того непростые отношения между Анкарой и Вашингтоном.