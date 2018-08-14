Лавров оценил отказ Турции от антироссийских санкций 

Сергей Лавров заявил, что Москва высоко ценит отказ партнеров присоединиться к антироссийским санкциям.
Москва ценит отказ Анкары присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом по итогам встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы высоко ценим отказ партнеров присоединиться к антироссийским санкциям», — сказал российский министр.
Он обратил внимание, что в сфере внешней политики Россия и Турция проводят независимый курс. Лавров также отметил, что американские санкции подрывают принципы мировой торговли.
В свою очередь турецкий министр подчеркнул, что Анкара всегда выступает против применения подобных мер.
«Мы не поддержали санкций в отношении России. Мы сразу сказали, что не присоединимся к санкциям по Ирану», — напомнил Чавушоглу.
В минувшую пятницу американский лидер Дональд Трам заявил, что санкционировал повышение пошлин на алюминий и сталь из Турции в два раза. Это привело к резкому обвалу турецкой лиры до исторического минимума и осложнило и без того непростые отношения между Анкарой и Вашингтоном.