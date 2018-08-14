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В Армении проходят протесты против освобождения экс-президента Кочаряна
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Boeing запросил экстренную посадку над Москвой

В Армении проходят протесты против освобождения экс-президента Кочаряна 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПРОТЕСТУЮЩИЕ ПРОТИВ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА АРМЕНИИ КОЧАРЯНА ВОРВАЛИСЬ В ЗАЛ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ ЕГО ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ — КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
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