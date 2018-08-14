Французы превратили Путина в охотника на тигров

Французский канал превратил Путина в охотника на тигров

В эфире канала французским телезрителям сообщили, что российский лидер провел отпуск в Сибири, где искупался в ледяных водах озера Байкал и «поохотился» на тигров. В качества «доказательства» последнего «факта» France 2 привел фото, на котором Путин в одежде камуфляжной расцветки сидит рядом с обездвиженным амурским тигром.

France 2

Как отмечает Russia Today , сюжет оказался фейком. Снимок, запечатлевший Путина над тигром, был сделан еще в 2008 году. Президент России не убивал животное, его усыпили транквилизатором во время акции по спасению редких животных.

В настоящее время «сенсационная» новость уже была удалена с сайта французского телеканала.