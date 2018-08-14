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Французы превратили Путина в охотника на тигров
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Французский канал превратил Путина в охотника на тигров 

Рамблер 1 час назад
Французский телеканал France 2 выпустил сюжет о том, как президент России Владимир Путин охотится на тигров, сообщает Le Parisien.
В эфире канала французским телезрителям сообщили, что российский лидер провел отпуск в Сибири, где искупался в ледяных водах озера Байкал и «поохотился» на тигров. В качества «доказательства» последнего «факта» France 2 привел фото, на котором Путин в одежде камуфляжной расцветки сидит рядом с обездвиженным амурским тигром.
France 2
Как отмечает Russia Today, сюжет оказался фейком. Снимок, запечатлевший Путина над тигром, был сделан еще в 2008 году. Президент России не убивал животное, его усыпили транквилизатором во время акции по спасению редких животных.
В настоящее время «сенсационная» новость уже была удалена с сайта французского телеканала.
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