США устроили провокацию у Крымского моста

Стало известно о гнусной провокации США у Крымского моста

Для Запада Крымский мост — как кость в горле. Еще бы, ведь связывая полуостров с "большой землей" он в тоже время окончательно отрывает регион от Украины . Смириться с таким положением дел американские кураторы нынешнего киевского режима не могут. В ход идут откровенные провокации, призванные помешать России укреплять свое влияние в черноморском регионе.

На сей раз в Вашингтоне решили повысить ставки. В Черное море был направлен эсминец "Карни". Объясняя причину визита корабля в регион, в США , как это часто бывает, ограничились крайне расплывчатыми и неконкретными формулировками: "проведение операций по обеспечению безопасности на море", "укрепление оперативной совместимости с союзниками".

В пресс-службе Шестого флота ВМС США, к которому и принадлежит эсминец, с конкретикой дела обстоят также не лучшим образом. "Карни" вошел в Черное море, чтобы продемонстрировать приверженность Соединенных Штатов коллективной обороне стран НАТО и черноморских партнеров", — заявил представитель пресс-службы Райан Кледзик. Присутствие корабля в регионе он призвал рассматривать в рамках операции "Атлантическая решимость".

Стоит отметить, что "Карни" хоть и не сравнится с флагманом Черноморского флота России — ракетным крейсером "Москва", но все же способен изрядно подпортить жизнь потенциальному противнику. Судно оснащено многофункциональной информационно-управляющей системой "Иджис", ракетами "Гарпун" и "Томагавк", средствами противовоздушной обороны, системами подводного обнаружения и атаки. Корабль длиной 154 метра и водоизмещением девять тысяч тонн способен нести два штурмовых вертолета "Сикорский СХ-60 Хок".

Присутствие американского флота в Черном море — зоне стратегических интересов России — несет серьезные угрозы для Москвы . США и Украина совместными усилиями нагнетают ситуацию вокруг Крыма , заставляя Россию усиливать оборонительные возможности полуострова.

Кроме того, активные действия флотов наших "геополитических партнеров" создает потенциальную угрозу функционированию Крымского моста, открытого для движения транспорта несколько месяцев назад. От новой трассы до Турции — главного союзника США в черноморском регионе — каких-то 370 километров. Расстояние просто смешное, если учитывать, что дальность полета "Томагавков" может достигать 2500 километров.

Таким образом, Крымский мост находится в зоне поражения американского эсминца. В случае обострения противостояния между Россией и Западом и неминуемую в таком случае активизацию украинской проблематики, нельзя исключать военных провокацией в непосредственной близости от трассы через Керченский пролив. Подобное развитие событий может в перспективе затруднить движение по Крымскому мосту или в самом неблагоприятном случае привести к полному коллапсу трафика.

В США уже раздавались голоса в пользу радикального решения проблемы. В мае, вскоре после открытия трассы, авторитетное американское издание The Washington Examiner призвало нанести точечные воздушные удары по мосту, чтобы вывести его из эксплуатации.

Ну а пока новая трасса чувствует себя прекрасно. В минувшее воскресенье был установлен очередной рекорд трафика: за сутки по Крымскому мосту проехали более 33 тысяч автомобилей. Предыдущий рекорд был установлен 5 августа, когда трассой воспользовались 32 тысячи транспортных средств. Всего же с момента запуска движения по путепроводу проехали почти 1,8 миллиона автомобилей.